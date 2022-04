Netflix tendrá su primera película con escenas de alto contenido erótico

Te puede interesar: Códigos de Netflix para descubrir series y películas ocultas

Tras un largo debate sobre el contenido subido de tono de las escenas, en algunos casos con sexo explícito, se generó una discusión sobre la calificación que debería tener este título. Finalmente, la vista del boletín de Clasificación y Administración de Calificaciones de la Motion Picture Association, ha decidido otorgar la de "no recomendada para menores de 17".

Esto resulta en que Blonde se convierta en la primera película realizada por Netflix con clasificación NC-17. Según el Chicago Tribune, Andrew Dominik contó a Screen Daily que esta decisión le parecía disparatada: “Si veo un episodio de Euphoria es mucho más gráfico que cualquier cosa que suceda en ‘Blonde’”, afirmó el director.

Por el momento se desconoce la sinopsis oficial de la película pero, en 2016, de nuevo el director habló, esta vez en Collider, sobre algunos aspectos importantes de la protagonista: “Cuenta la historia de cómo un trauma infantil da forma a un adulto dividido entre un yo público y uno privado”.

Marilyn Monroe

Con estas declaraciones se puede suponer que el biopic de Marilyn Monroe no contará una biografía al uso, si no que se centrará en aspectos profundos que marcaron la vida de la celebridad, y no solo se reproducirá sus mejores y más resplandecientes momentos, que todos tenemos en la memoria y que llenan los cuadros en blanco y negro de muchas habitaciones.