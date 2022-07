Netflix: seis estrenos que llegarán en agosto y darán que hablar

Entrando en el octavo mes del año, Netflix llegará con la renovación de la cartelera que tendrá nuevas películas, series y documentales, mientras que también sufrirá la baja de distintas producciones.

Hermanos robots supergigantes es una serie animada de acción y aventura creada por Víctor Maldonado y Alfredo Torres para Netflix. En el futuro, dos hermanos robots gigantes deben defender una pequeña ciudad de un mal intergaláctico de un imperio que envía a kaiju para destruir el mundo.

Las Tortugas Ninja mutantes adolescentes hacen frente a su mayor desafío cuando un extraño llega del futuro con un aviso urgente. Leonardo se ve obligado a levantarse y guiar a sus hermanos, Rafael, Donatelo y Miguel Angel en una lucha para salvar al mundo de los "Krang", una terrorífica especie alienígena.

Basada en los cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, Locke & Key cuenta la historia de una familia que se muda a su antigua casa familiar, conocida como Keyhouse, solo para descubrir que han heredado un oscuro legado. La serie ha sido un éxito para Netflix, con las dos primeras temporadas recibiendo críticas positivas.

Después de mudarse de Nueva York a Indiana, Evan Goldman, de 13 años, debe lidiar con el divorcio de sus padres, prepararse para su bar mitzvá y explorar los complicados círculos sociales de una nueva escuela.

La versión de Broadway estuvo protagonizada por el primer y único elenco y orquesta de adolescentes, y fue el debut profesional de Ariana Grande y Elizabeth Gillies. Desde entonces, el musical ha sido una producción popular en grupos teatrales escolares.

No te pierdas las peripecias del impulsivo héroe Cuphead y de Mugman, su hermano fácil de persuadir, en esta serie animada basada en el exitoso videojuego.

La historia narra la épica aventura de un juguete perdido que debe enfrentar muchos peligros mientras intenta reencontrarse con su dueño, y la historia de un niño que perdió mucho más que un amigo. Este conmovedor relato busca conectarnos con nuestra infancia, como también hacernos recordar a aquellas almas especiales que perdimos y que cambiaron nuestras vidas para siempre.

