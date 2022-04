Netflix lanzó la quinta temporada de una de sus series más exitosas

La serie se lanzó en 2018 y causó furor con su primera temporada que cuenta la historia de tres chicos de clase baja que deben ingresar a Las Encinas, la escuela más exclusiva de España, luego de que un terremoto destruyera el colegio al cual asistían. Los adolescentes deben que enfrentarse a su nuevo mundo y sus compañeros, que tiene una vida muy diferente a la suya. Una tragedia en el colegio los dejará cara a cara. Es una serie que muestra las fiestas descontroladas en donde todo vale, sexo, drogas y alcohol.

"Aquí las reglas están para reinventarlas. Todos los episodios de la temporada 5 de #ÉliteNetflix llegan el 8 de abril", anunció por las redes sociales la plataforma de streaming acompañado de un video que deja muchas incógnitas por resolver hasta este viernes. La quinta temporada tiene ocho capítulos, al igual que las anteriores con una duración de alrededor de 50 minutos.

¿Habrá nueva temporada de Élite?

Si bien por el momento no hay nada oficial al respecto, se cree que esta no será la última temporada de Élite y tendrá una sexta parte. No obstante, por lo pronto la nueva entrega de esta serie que fue furor en la plataforma retomará la historia desde la unión entre Guzmán y Ander y la ocultación del cadáver de Armando.

A su vez, habrá dos nuevos protagonistas, que serán Isadora, interpretada por Valentina Zenere, y encarnará el lugar de las fiestas nocturnas e Iván, personaje que llevará a cabo André Lamoglia, que será el hijo del mejor futbolista del mundo.

“Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”, dijo Jaime Vaca, cocreador de Élite.