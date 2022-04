Netflix: la película que fracasó en el cine y la rompe en la plataforma

Los motivos por los que estos largometrajes no tuvieron apoyo fueron muchos. Por un lado, los actores no supieron desarrollarse de la mejor manera en los papeles. También por cuestiones presupuestarias, algunos proyectos no contaron con muchos detalles de cámaras, escenografía o vestuario. Además, hay algunas que no fueron comprendidas como se esperaba.

"Los Justicieros" llegaron a Netflix en febrero de este año y con muy mala calificación de la crítica. A pesar de que se estrenó en la pantalla grande a fines del 2020, la audiencia tenía muy poco conocimiento de la entrega danesa. Por suerte, la plataforma de streaming decidió darle una nueva oportunidad.

El film cuenta la historia de un militar llamado Markus, quien debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en un trágico accidente de tren. Todo parece ser un siniestro vial, hasta que Otto, experto en matemáticas y también pasajero de tren siniestrado, dice que según sus cálculos alguien está detrás de todo esto.

A primer momento, nada parece muy cómico, ya que la familia se hunde en un inmenso drama. Sin embargo, luego del encuentro entre el estudioso y el militar, las cosas se tornan divertidas. Ambos planearán la venganza, haciéndole creer a la hija adolescente que son terapeutas.

La dirección y el guion estuvo a cargo de Anders Thomas Jensen, quien es considerado como uno de los creadores más importantes del cine danés. Los personajes están encarnados por Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann y Nicolas Bro.

Dura 116 minutos y mezcla drama, acción, aventura y hasta un toque de humor negro. A lo largo de la misma surgen diálogos graciosos, situaciones ridículas y confusiones. El film es tan potente como provocador, con una sorprendente mixtura de géneros que exige, incómoda y finalmente fascina.