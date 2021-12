Netflix: éstas son las mejores películas de terror del 2021

Te puede interesar: ANSES: quiénes cobran hoy, martes 21 de diciembre

No es una tarea fácil elegir las mejores películas de terror entre tanta oferta no apta para asustadizos que la plataforma de la N roja subió en 2021. Los tanques del terror compitieron con otros filmes de presupuesto más humilde, cuya trama nada tiene para envidiarles.

Estación Zombie 2: Península

ESTACIÓN ZOMBIE 2: Península - Trailer 2 Sub Español Latino 2020

El 2021 fue otro año en que las películas de zombies reinaron, aunque no todas fueron de calidad. Península, la continuación de la excelente Tren a Busan (2016), resultó ser superior a tanques comerciales del género como Ejército de los muertos.

Pese a no estar a la altura de la original, que reafirmó el buen momento que atraviesa el cine coreano, Estación Zombie 2 (como se tradujo para el público latinoamericano), lleva todos los elementos terroríficos un escalón más arriba. Con persecuciones al estilo Mad Max y algo de Rápido y Furioso, esta película cumple con creces su función: entretener, asustar y trasladar al espectador a un mundo desolado por los zombies.

La mujer en la ventana

La mujer en la ventana | Tráiler oficial | Netflix

Una de las películas más incomprendidas del año, La mujer en la ventana es más que un homenaje a Hitchcock o un thriller más del catálogo de Netflix, sino un relato de terror psicológico al borde del colapso mental que atraviesa su protagonista, la Dra. Fox, encarnada por la actriz Amy Adams.

Sputnik

SPUTNIK 2020 TRÁILER OFICIAL EN ESPAÑOL Subtitulado

Pese a que su estreno oficial fue en 2020, Sputnik se sumó al listado de películas que ofrece Netflix recién este año. La fórmula tiene elementos clásicos del cine de terror espacial: durante la Guerra Fría, una nave espacial se estrella tras una misión que sale mal. Cuando un importante psicólogo ruso evalúa al único superviviente del accidente, el comandante, descubre que no regresó sólo a la Tierra. Escondido dentro de su cuerpo, hay una criatura peligrosamente poderosa.

Nadie saldrá vivo de aquí

Nadie Sale con Vida | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

"No one gets out alive", como se la tituló originalmente, es otra adaptación de una novela de terror de Adam Nevill que no escatima en sustos. La forma en que filmada, la ambientación, la fotografía y los medios en que transmite el terror logran que el espectador atraviese la pantalla y se sumerja en la terrorífica experiencia que viven los protagonistas. Para ver con las luces apagadas.

Love & Monsters

Love And Monsters (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Monstruos

Una de las superproducciones hollywoodenses que debido a la pandemia, pasó a estrenarse directamente en Netflix. Amor & Monstruos apunta a un público juvenil, revelando un mundo lleno de sorpresas, con todo tipo de seres, y logrados efectos especiales. Una mirada refrescante al cine de aventuras clásico, con terror y monstruos que logran entretener.

Trilogía "La casa del terror"

La calle del terror | Trilogía | Tráiler oficial | Netflix

El plato fuerte de la cartilla terrorífica de Netflix en 2021 fue la trilogía de La casa del Terror. Tres películas que estaban destinadas al cine pero que el parate por coronavirus redirigió a la plataforma de la N roja.

La directora Leigh Janiak llevó el terror juvenil literario a las nuevas generaciones con una buena dosis de asesinos, brujería, fuerzas paranormales y amores adolescentes. La nostalgia de las épocas que retrata está muy bien lograda y la sinergia del elenco hacen de estas tres películas coordinadas, lo mejor del año para Netflix.