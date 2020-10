Murió Hugo Arana: tenía coronavirus

"Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos", publicó”, publicó la Asociación Argentina de Actores este domingo por la mañana en su cuenta de Twitter para anunciar su muerte.

Arana se encontraba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico y días atrás había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus.

"Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores", había contado Hugo Arana en una entrevista radial.

