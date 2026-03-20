Murió Chuck Norris, leyenda mundial del cine de acción

El comunicado también pidió respeto y privacidad en este momento de duelo, mientras agradecieron el cariño recibido por parte de sus seguidores en todo el mundo.

De campeón de artes marciales a estrella global

Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, comenzó su camino como artista marcial profesional, disciplina en la que alcanzó títulos mundiales antes de dar el salto al cine. Su carrera en la pantalla grande despegó definitivamente tras su recordada participación junto a Bruce Lee en The Way of the Dragon, una escena que se volvió icónica.

A partir de allí, construyó una filmografía basada en personajes fuertes, justicieros y solitarios, consolidándose como uno de los grandes referentes del cine de acción de las décadas del 80 y 90.

Chuck Norris en The Way of the Dragon

La exitosa carrera de Chuck Norris: sus 15 mejores producciones

A lo largo de su trayectoria, protagonizó películas y series que marcaron una época. Entre sus títulos más destacados se encuentran:

Code of Silence

Invasion U.S.A.

Lone Wolf McQuade

An Eye for an Eye

The Octagon

Silent Rage

Forced Vengeance

Breaker! Breaker!

A Force of One

Firewalker

Hero and the Terror

The Hitman

Missing in Action

The Delta Force

Walker, Texas Ranger

Estas producciones reflejan el estilo que lo convirtió en una leyenda: acción directa, combates cuerpo a cuerpo y un héroe que siempre enfrentaba al mal.

Chuck Norris sus 15 mejores

Un ícono que trascendió generaciones

Más allá de su carrera como actor, Chuck Norris logró convertirse en un fenómeno cultural. Su imagen fue inmortalizada en internet con los famosos “Chuck Norris Facts”, que lo transformaron en una figura casi mítica para distintas generaciones.

Con más de cinco décadas de trayectoria, su legado permanece vigente en el cine, la televisión y la cultura popular. Hoy, el mundo despide a un ícono que supo trascender la pantalla y convertirse en símbolo de disciplina, fuerza y carisma.