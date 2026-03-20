El actor estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años en Hawái, donde permanecía internado tras haber sufrido una emergencia médica que obligó a su inmediata hospitalización. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial, en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida y pidieron respeto en este difícil momento, según publica Infobae.
Murió Chuck Norris, leyenda mundial del cine de acción
La familia confirmó que el actor de cine murió tranquilo en Hawái y destacó su devoción, disciplina y amabilidad, rasgos que marcaron su legado
Norris, reconocido mundialmente por su trayectoria en el cine de acción y su legado en las artes marciales, se convirtió en una figura emblemática de la cultura popular, por lo que su fallecimiento generó una rápida y fuerte repercusión a nivel internacional. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su muerte, mientras miles de fanáticos y colegas comenzaron a despedirlo en redes sociales.
El comunicado de la familia
En el mensaje difundido, sus seres queridos destacaron el costado más humano del actor y remarcaron que “partió en paz, rodeado de su familia”. Además, lo describieron como un hombre profundamente dedicado a sus valores, su fe y su familia, más allá de su carrera en Hollywood.
El comunicado también pidió respeto y privacidad en este momento de duelo, mientras agradecieron el cariño recibido por parte de sus seguidores en todo el mundo.
De campeón de artes marciales a estrella global
Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, comenzó su camino como artista marcial profesional, disciplina en la que alcanzó títulos mundiales antes de dar el salto al cine. Su carrera en la pantalla grande despegó definitivamente tras su recordada participación junto a Bruce Lee en The Way of the Dragon, una escena que se volvió icónica.
A partir de allí, construyó una filmografía basada en personajes fuertes, justicieros y solitarios, consolidándose como uno de los grandes referentes del cine de acción de las décadas del 80 y 90.
La exitosa carrera de Chuck Norris: sus 15 mejores producciones
A lo largo de su trayectoria, protagonizó películas y series que marcaron una época. Entre sus títulos más destacados se encuentran:
- Code of Silence
- Invasion U.S.A.
- Lone Wolf McQuade
- An Eye for an Eye
- The Octagon
- Silent Rage
- Forced Vengeance
- Breaker! Breaker!
- A Force of One
- Firewalker
- Hero and the Terror
- The Hitman
- Missing in Action
- The Delta Force
- Walker, Texas Ranger
Estas producciones reflejan el estilo que lo convirtió en una leyenda: acción directa, combates cuerpo a cuerpo y un héroe que siempre enfrentaba al mal.
Un ícono que trascendió generaciones
Más allá de su carrera como actor, Chuck Norris logró convertirse en un fenómeno cultural. Su imagen fue inmortalizada en internet con los famosos “Chuck Norris Facts”, que lo transformaron en una figura casi mítica para distintas generaciones.
Con más de cinco décadas de trayectoria, su legado permanece vigente en el cine, la televisión y la cultura popular. Hoy, el mundo despide a un ícono que supo trascender la pantalla y convertirse en símbolo de disciplina, fuerza y carisma.