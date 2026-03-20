El actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, en el que informaron que murió “rodeado de sus seres queridos y en paz”, aunque sin brindar detalles sobre las circunstancias (aunque se sabe que en 2020 sufrió dos infartos en una hora, lo que melló su salud cardíaca)
Murió Chuck Norris: ¿a qué valor asciende el patrimonio que dejó en herencia el actor?
El actor juntó una fortuna a lo largo de su extensa carrera en el cine, la televisión y las inversiones vinculadas a las artes marciales
El patrimonio de Norris se construyó a lo largo de décadas de trabajo en la industria del entretenimiento, con ingresos provenientes tanto de su participación en películas de acción como de su rol en la serie "Walker, Texas Ranger", que se extendió durante nueve temporadas, con más de 200 episodios y una película exclusiva para televisión.
¿A cuánto asciende el patrimonio de Chuck Norris?
Chuck Norris dejó un patrimonio estimado en 70 millones de dólares, resultado de una extensa carrera en el cine, la televisión y los negocios vinculados a las artes marciales.
A ese trabajo en la industria del entretenimiento se sumaron sus emprendimientos fuera de la pantalla, como escuelas de artes marciales y otros negocios vinculados a su imagen y trayectoria. Todas estas actividades en conjunto consolidaron su estabilidad económica y ampliaron sus fuentes de ingresos.
El actor además dejó una familia numerosa. En 1958 se casó con Dianne Holecheck, con quien tuvo dos hijos, luego se divorció en 1988. Además, reconoció en su adultez a una hija nacida de una relación anterior. En 1998 volvió a contraer matrimonio con Gena O’Kelley, con quien tuvo gemelos en 2001.
Durante sus últimos años, Norris vivió en Hawái, donde llevaba una vida alejada del ritmo de Hollywood, acompañado por su familia y sus nietos.
Su carrera, iniciada tras una infancia marcada por dificultades y consolidada a partir de su paso por las artes marciales y el cine de acción, le permitió acumular un patrimonio significativo que hoy forma parte de su legado.