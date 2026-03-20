Murió Chuck Norris: ¿a qué valor asciende el patrimonio que dejó en herencia el actor?

A ese trabajo en la industria del entretenimiento se sumaron sus emprendimientos fuera de la pantalla, como escuelas de artes marciales y otros negocios vinculados a su imagen y trayectoria. Todas estas actividades en conjunto consolidaron su estabilidad económica y ampliaron sus fuentes de ingresos.

El actor además dejó una familia numerosa. En 1958 se casó con Dianne Holecheck, con quien tuvo dos hijos, luego se divorció en 1988. Además, reconoció en su adultez a una hija nacida de una relación anterior. En 1998 volvió a contraer matrimonio con Gena O’Kelley, con quien tuvo gemelos en 2001.

Durante sus últimos años, Norris vivió en Hawái, donde llevaba una vida alejada del ritmo de Hollywood, acompañado por su familia y sus nietos.

Su carrera, iniciada tras una infancia marcada por dificultades y consolidada a partir de su paso por las artes marciales y el cine de acción, le permitió acumular un patrimonio significativo que hoy forma parte de su legado.