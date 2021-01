Moria Casán acusó a Nacha Guevara de haberla golpeado

"Nunca se puede decir que no porque a mi no me importa. A mí no me gusta cercenar el trabajo de nadie. Nunca me arrepiento de lo que doy. Nacha es terriblemente sensible e insegura. Nunca conocí una persona con la fragilidad de ella. Ella fue la que quiso conocerme. Me llamó por teléfono y nos conocimos", dijo ante la consulta de Ambrosino sobre su vínculo actual con Nacha.

Con ganas de contarlo, Moria continúo: "Me tiene una gran admiración pero lo que hizo en la Gran Depresión no tiene nombre. No me arrepiento de haberle brindado mi amistad. Yo siempre luché cuando nadie la quería por rompe pelotas y mala que es. Sin embargo yo luché".

Sorprendidos con la declaración, los conductores del programa insistieron para saber qué había sucedido. "La hice entrar en cosas que la hicieron ganar dinero. Lo que hizo en la Gran Depresión ya me colmó. Su maltrato no lo pude bancar más. Hasta que un día tuvo un maltrato físico conmigo. Es una mujer violenta que en algún momento le sale algún rasgo de violencia", reveló la diva.

Y finalizó: "Una violencia ejercida de una manera manual muy fuerte me tomó por sorpresa. Pero al otro día fui como si nada y así quedó. No tengo por qué tapar lo que hizo una persona que no es normal. No pude creer que alguien que se manda el montaje de la meditación hace una cosa así".