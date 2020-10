Mike Amigorena se suma a las propuestas del Imperial de Maipú

Antes de la llegada de la cuarentena, Mike Amigorena encabezaba uno de los últimos grandes sucesos teatrales del país, como fue “Cabaret” junto a Florencia Peña. Ese tremendo éxito, no hizo más que confirmar que su nombre ya es un sello de calidad actoral y de ser uno de los actores más queridos por el público. Además, se preparaba para protagonizar la famosísima pieza teatral ATR, dirigida nada más y nada menos que por Ricardo Darín, y junto a dos también super convocantes actores, como son Pablo Echarri y Fernán Mirás, pero la pandemia detuvo el estreno. “Me reconozco como un performer, tengo un estilo que puede o no comprenderse, pero jamás me traicioné, he vivido en libertad creativa constante”, reafirma el artista nacido en Maipú, su amado pueblo al que siempre recuerda y al que sueña traer a su hija, apenas la pandemia así lo permita.

Dentro de todos los universos de creación que Mike Amigorena transita, como son la actuación, y la música, en cuarentena el artista le ha sumado su pasión por la cocina. Así fue que con su amiga, la chef Caro Poccard, estrenaron vía zoom #MIK3POCCARD EN CASA, una experiencia interactiva que enseña a “espectadores” sibaritas a cocinar especialidades del dúo como “bruschetta de brie”, confitura de tomate y menta y “risotto ai gamberetti e zucchino”.

“Nunca me asusté por quedarme encerrado, siento que la naturaleza se enojó y nos encerró, entonces que podía ponerme a hacer si no era actuar, y bueno surgió cocinar. No le temo a perder lo permanente, porque lo mío es la impermanencia y la reinvención”, confesaba recientemente Mike, quien además hace yoga y estudia inglés.

“Apenas pueda llevaré a Miel a Mendoza y a mi amado Maipú”, siempre mis recuerdos son la plaza, para mí la plaza de Maipú es la más linda del mundo y que decir del Imperial, mi querido cine y teatro. Pasión total por ese espacio y orgulloso por cómo se adaptaron en pandemia, a la virtualidad y la generación de contenidos culturales. En verdad soy una personal muy emocional, lloro con facilidad, por tanto claramente cuando pise suelo mendocino nuevamente, la emoción llegará”, decía Mike Amigorena.