Mendoza será sede del estreno mundial de "The Wine of Silence"

"The Wine of Silence" toma como base la obra del mismo nombre compuesta por Fripp, adaptada para orquesta por el compositor británico Andrew Keeling. La Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección de Pablo Herrero Pondal, interpretará estas piezas, que serán el punto de partida para una performance conjunta con The League of Crafty Guitarists.

Este ensamble internacional de guitarras acústicas, fundado en 1986 por el propio Fripp, se caracteriza por su versatilidad y su enfoque colaborativo. Para esta ocasión, el grupo estará integrado por siete guitarristas de diferentes países: Gonzalo Arias (Chile), Steve Ball (USA), Fernando Kabusacki (Argentina), Fabio Mittino (Italia), Luciano Pietrafesa (Argentina), Leonardo Requejo (México) y Yoyo Sevilla (Argentina).

Con un repertorio que abarca composiciones originales, piezas de Guitar Craft y King Crimson, clásicos de la música del mundo e improvisaciones colectivas, The League of Crafty Guitarists ha recorrido tres continentes, colaborando con artistas de diversas disciplinas. Su regreso a los escenarios después de nueve años, y en el marco de este estreno internacional, es un acontecimiento que ningún amante de la música debería perderse.

LOS ARTÍFICES DETRÁS DE LA OBRA

Andrew Keeling, encargado de los arreglos orquestales de los Soundscapes, es un compositor con una trayectoria multifacética que incluye experiencias en la música coral, el rock y la composición académica. Su obra ha sido interpretada y grabada a nivel internacional, y ha colaborado con artistas como Tim Bowness y David Cross. Además de su labor como compositor, Keeling es musicólogo y escritor especializado en la música de King Crimson y Robert Fripp.

Por su parte, los arreglos orquestales para The League of Crafty Guitarists fueron realizados por los compositores argentinos Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara, quienes han trabajado con destacados artistas como Divididos, Ciro y los Persas, Pedro Aznar y Nathy Peluso, entre otros.

UN LEGADO QUE SE RENUEVA

"The Wine of Silence" representa una nueva etapa en la exploración musical de Robert Fripp, fusionando su visión vanguardista con la riqueza y tradición de la orquesta. El concierto promete ser una experiencia única e inolvidable, donde la música clásica y el rock se encuentran en un diálogo creativo lleno de sorpresas.