Matrix 4: resurrecciones: Perdidos en la nostalgia

A partir de este eje narrativo, todo lo que podía ser promisorio, se desvanece rápidamente. La profundidad filosófica de la primera cinta queda reducida a una historia de amor, la de Neo y Trinity, que es tan fuerte que sólo importa la matrix en tanto ambos puedan salir juntos de ella. Una narración empobrecida, que reduce la fuerza existencial del inicio a una historia de amor no exenta de cursilería.

Es que el guion es uno de los puntos más flojos de esta cuarta entrega. No sólo por desaprovechar, como dije, el análisis más simbólico de la matrix con un Romeo y una Julieta en trajes de cuero negro, sino porque muchas escenas y giros carecen absolutamente de sentido. Aliados inesperados que no se entiende cómo ni por qué apoyan a los protagonistas, combates coreografiados que ya no sorprenden y muchas, muchas balas detenidas por la mano de Neo.

Los diálogos, confusos y llenos de palabras encriptadas, parecen querer afirmar que la ciencia en parte siempre será inaccesible para nosotros, los mortales, olvidando que estamos no frente a un documental científico, sino frente a un filme de ciencia ficción y que si no entendemos, rápidamente perdemos el interés. Explicar los fundamentos técnicos de la matrix con trabalenguas de un metalenguaje científico, sólo la vuelve negativamente pretenciosa.

Otro apartado son los personajes principales de la saga, remplazados por más jóvenes y deslucidas versiones. Es el caso de Morfeo (Yahya Abdul-Mateen II), antes interpretado por Laurence Fishburne y el agente Smith (Jonathan Groff), muy lejos de su predecesor, Hugo Weaving.

Incluso la dupla de las hermanas Wachowski desaparece en la dirección, ya que Lilly no fue parte de este proyecto y Lana se hizo cargo del guion y la dirección en solitario. También a ella deben atribuirse las escenas de las películas anteriores que incluye en este filme, dejando en claro su imposibilidad de aportar algo nuevo a esta historia, desde lo meramente técnico hasta lo narrativo.

En este filme, Neo es el creador de una serie de exitosos videojuegos nacidos de lo que recuerda de la matrix. En nuesrta realidad, la próxima salida del juego para Play 5, The Matrix Awakens, ha generado muchas expectativas entre los gamers y el estreno en este momento de la película podría resultar una provechosa plataforma publicitaria. Eso explicaría también porque el filme se parece demasiado a un videojuego de costosa producción. Ojalá éste último no sea tan vacío y aburrido.

De todas formas, en Argentina tuvo un buen desempeño en taquilla, con más de 40.000 entradas en dos días, en las 250 salas de exhibición en todo el país y en enero próximo llegará a HBO Max. Matrix ha perdido su llama inicial, pero se niega a rendirse.

Ficha técnica

Matrix 4: resurrecciones (The Matrix Resurrections).

Dirección: Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David Mitchell.

Elenco: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Ellen Hollman, Jonathan Groff.

Guion: Lana Wachowski.

Apta para mayores de 13 años.

Duración: 147 minutos.

Calificación: Mala.