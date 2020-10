Masterchef Celebrity, todo listo: arranca este lunes

"Mi relación con la cocina es escasa: recién cuando me separé hace tres años aprendí a diferenciar el horno del lavarropas", dijo a Télam Martín Fabio, el "Mono" de Kapanga, sobre los conocimientos previos de los cuales hará gala en Masterchef Celebrity que se emitirá de lunes a jueves a las 22.30 y los domingos (día de eliminación) a las 22.

"Me pareció divertido algo fuera de lo que es mi vida -agregó- y además este programa aporta una cuota de dispersión en este contexto duro que estamos viviendo en el que la gente ve siempre malas noticias".

Desde su casa, el humorista Roberto Moldavsky contó que creció en una casa "donde la relación con la comida era muy fuerte".

"Mis hermanos y mi madre cocinaban mucho pero yo no; yo miraba. A mí me gusta más comer que cocinar o, mejor dicho, soy mejor comiendo que cocinando así que voy a aprovechar al máximo esta experiencia", contó aunque admitió que sus especialidades son "las comidas moishes y la carne".

Por otra parte, resaltó que "la televisión en pandemia puede vivir muchas facetas: la parte informativa que tiene que existir, la de intentar entretener y ayudar a la gente a pasar este encierro y la parte más política que tiene que ver con otros intereses que refleja la televisión como la grieta"

Además del cantante y el humorista, el plantel de participantes de Masterchef Celebrity que competirán por el premio de un millón de pesos en un contexto de crisis económica que también afecta a los artistas estará conformado por Federico Bal, Ezequiel "el Polaco" Cwirkaluk, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, Claudio "Turco" García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Vicky Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belén Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo.

La llegada de Masterchef Celebrity a la pantalla de Telefe ocurre mientras la producción de ficción televisiva se encuentra completamente paralizada y luego de que su antecesor en formato, "Bake Off", alcanzara 16.4 puntos de rating y se convirtiera en el envío local más visto en medio del aislamiento impuesto por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, durante una presentación virtual de Masterchef Celebrity para la prensa, Santiago del Moro aseguró desde el decorado del programa que "se ha trabajado con todos los protocolos" y que el envío "tiene la estelaridad de los chef más representativos". El guiño dio pie a la presentación del jurado: Donato de Santis (jurado "MasterChef" 2014-2016), Germán Martitegui (jurado "MasterChef" 2014-2016) y Damián Betular (jurado "Bake Off").

"Estoy feliz de volver a Telefe y muy contento de este formato que es el padre o la madre de todos los formatos de realities de gastronomía", destacó Betular.

Por su parte, consultado por qué la gente debería ver este programa, De Santis contestó: "Para ver que la gente que uno pone en un pedestal son seres humanos como todos".

"Vamos a ver a los famosos de una forma muy cruda, despojada y será muy interesante, divertido y emotivo porque habrá que eliminarlos también", advirtió.

En ese sentido, el actor Boy Olmi contó a Télam que aceptó formar parte de Masterchef Celebrity porque "dentro de las posibilidades de trabajo que hay en este momento, el reality ofrece la posibilidad de conectarse con algo esencial de los seres humanos".

Y si bien reconoció no ser un asiduo espectador de programas de cocina (aunque sí sobre cocineros, especialmente de "Chef´s Table" en Netflix) aseguró que su vínculo con la gastronomía comenzó de pequeño cuando su madre salía a trabajar y él debía tomar el mando del menú.

"¿Mi especialidad? Hacer a partir de lo que hay, un principio también aplicable a la vida, y me dejo impresionar muchas veces con lo que encuentro en el mercado o dentro de la heladera", agregó al tiempo que celebró la presencia del espacio dentro de una grilla televisiva que "en el contexto de pandemia a veces nos sobreinforma alimentando demasiado el miedo".

En esa misma línea, la cantante, compositora y actriz Patricia Sosa resaltó que "en este contexto se agradecen este tipo de programas de entretenimiento más mensaje".

"Basta de noticias que nos hagan tan mal y que nos bajen las defensas. Que te repitan tanto la cantidad de muertos que hay no suma y este tipo de programas son necesarios para acompañar y hacer que este momento tan feo se olvide por un rato".

Sobre su experiencia entre fuegos y ollas contó que "siempre" cocinó: "De chica, cuando no tenía un mango y me arreglaba con lo que tenía, cuando estaba de gira por un tiempo prolongado, pero siempre fui sencilla y rápida. Prefiero las comidas poco elaboradas. Si fuera por mi vivo a sopa de verduras y me doy cuenta que estoy descubriendo una parte de mí que la tenía guardada".