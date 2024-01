Martín Bossi sobre ser papá: "Es algo pendiente"

El humorista reflexionó profundamente y confesó: "La paternidad es un tema muy delicado para mí. Es un acto de amor absoluto en cualquier forma. En muchos aspectos del amor soy no convencional, pero en lo que respecta a la paternidad, me lo he planteado muchas veces y me gustaría formar una familia con una mujer".

"La familia que imagino no es igual a la de mis padres en términos de estructura. Había amor y respeto, pero con otros enfoques", analizó, para luego concluir: "Quiero ser padre. No quiero irme de esta vida sin experimentar algo tan hermoso como la paternidad".