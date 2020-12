María Laura Santillán vs. Grupo Clarín: juicio por una suma millonaria

En un principio se pensó que Santillán participe del noticiero hasta el 18 de diciembre, pero eso no se cumplió por lo que su compañero, Diego Leuco, se hizo cargo de la conducción en soledad. El periodista de espectáculos Adrián Pallares anticipó el conflicto: "'Telenoche' sin María Laura Santillán. Carta documento feroz y juicio millonario en puerta. La gente de El Trece prefería una salida más tranquila. Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron".