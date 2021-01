Luis Scafati disconforme con el homenaje hecho por Cultura: "Lo sentí muy pobre"

"Los monstruos de Luis Scafati son las postas de un itinerario que el propio artista traza a medida que recorre, junto al investigador, los momentos claves de su vida artística. Su casa natal, la escuela de Bellas Artes, la facultad de la que fue expulsado, el traslado a Buenos Aires y el regreso a Luján de Cuyo", reza la gacetilla de prensa en donde se cuenta de qué trata esta propuesta audiovisual.

"No es un relato de mi historia para nada porque solo toma un aspecto de las ilustraciones que he hecho, el perfil más dark. Puse mis quejas y hablé con el director porque perdí mucho tiempo. Tuve que ir a la Bodega Escorihuela a grabar y perdí toda una mañana haciendo la filmación y encontré que no habían usado nada de eso", agregó Scafati a radio Nihuil.

Los Mapas del Arte - Episodio IV - BESTIARIO SCAFATI

"Lo sentí muy pobre y te da bronca porque me brindé para participar y no recibí algo que tuviera que ver con lo que habíamos grabado y hecho", se sincera el artista. "Que no me guste algo no es ofensivo. Creo que no había un guion previo y el error de mi parte fue confiar demasiado. Se me hizo una entrevista también y no sale una palabra de lo que dije. Siento que se perdió una oportunidad y eso me da bronca, porque Cultura no dispone de muchos fondos y acá siento que se perdió uno importante", finaliza el artista que está pasando la pandemia en su casa de Vistalba.