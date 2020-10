Los productores teatrales en Mendoza ven un futuro negro

Con la cancelación de la temporada teatral en Buenos Aires es muy probable que haya muy pocos estrenos, por lo cual no habría obras de teatro nacionales nuevas para mostrar. A esto se le suma la dificultad para transitar libremente dentro del país y a ambas cosas hay que agregarle el aumento del dólar por lo cual el panorama es completamente negro.

Luis Pérez Galeone, uno de los productores teatrales más reconocidos de Mendoza, aseguró que el futuro es incierto y hasta piensa en irse a trabajar a México o España. "No creo que pueda hacer nada hasta marzo/ abril del año que viene. Estamos al final del camino, a nosotros no nos ayuda nadie y las alternativas de streaming son caras y no tienen sentido", contó el productor teatral a Diario UNO.

"El negocio del streaming no existe salvo para ciertos casos especiales como bandas internacionales o artistas nacionales muy fuertes. Pero obras de teatro que andaban bien en una sala por streaming no sirven. Lamentablemente hay que convivir con el virus, en todos lados del mundo está comprobado que con el teatro no aumentan los contagios", explicó Pérez Galeone que este año había confirmado la llegada de "Una semana nada más", obra protagonizada por Nicolás Vázquez, pero se tuvo que suspender.

Una semana nada más.jpg

"Estoy generando y viendo la posibilidad de traer 2 obras importantes de Buenos Aires: una que no alcanzó a estrenarse y otra que funcionó muy bien. He pedido una reunión y no tengo respuesta de parte del gobierno. Acá en muchos lugares se pueden hacer cosas al aire libre si el gobierno quiere, pero es más fácil decir que no y no enfrentar el problema", disparó el productor que lleva más de 30 años ligado al rubro.

Sobre el aumento del dólar, Pérez Galeone explicó que "generalmente la entrada va de los USD15 a los USD30 dólares. A un promedio de USD20 por entrada, serían alrededor de $1600 (al dólar oficial). Pensar en salir con tu pareja al teatro es pensar en gastarse al menos $3000, no sé cómo vamos a poder afrontar los aumentos", reconoció a lo que agregó: "nosotros somos parte del turismo, del funcionamiento de la economía. Cuando llenamos el teatro Plaza o el Teatro Mendoza los restaurantes de la zona se llenan, los cuida coches trabajan, los que venden merchandising, los kioscos y demás. Es una cadena de ventas".

"No hemos recibido ningún gesto de parte del gobierno. Si pido una reunión al menos que me respondan. Si sos funcionario tenés que atender a todos", finalizó Luis Pérez Galeone.