Desde su último adiós en 2009, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez se convirtió en un mito. Su música siguió sonando en los parlantes de los adolescentes de entonces, y también de quienes los descubrieron después.

El anuncio de su regreso en diciembre de 2023 sacudió al rock nacional: volvió Los Piojos, volvió la fiesta, volvió la emoción colectiva.

Embed - Los Piojos on Instagram: "¡El 24 de mayo cerramos este reencuentro Piojoso! No se preocupen. No pasarán 15 años para vernos de nuevo. Tampoco nos peleamos. Simplemente como dijimos desde un principio está reunión era por un tiempo. Y hasta que nos volvamos a juntar nos despedimos el próximo 24/5 en el Parque de la Ciudad en Capital Federal."