Los Epicúreos del Teatro: las 3 obras de Carlos Pedrosa para sanar y transformar la vida

Carlos Pedrosa y una vida ligada al teatro

Carlos comenzó a actuar a los 18 años en el elenco “Arte Sano”, dirigido por Liliana Cattutti. A lo largo de su carrera ha formado diversos elencos estudiantiles y comunitarios, e incluso incursionó en la producción audiovisual (fue uno de los protagonistas de Los Hijos del Valle, una serie transmitida en Chile en 2007).

Carlos Pedrosa Carlos Pedrosa.

¿Cómo nace tu interés por el teatro y cómo llegaste al comunitario?

"Mi interés nace en el 5° año del secundario cuando pisé por primera vez un escenario en el Elenco Artesano, que pertenecía al Colegio Compañía de María. En ese momento, sentí una vibración diferente, una energía que me inundaba y me sentí profundamente feliz. De ahí siempre soñé con proyectos ligados a la actuación, no solamente como actor sino como director y creador de historias. El teatro comunitario vino a mí de sorpresa, me ofrecieron armar un grupo para un Centro Comunitario llamado Sagrada Familia, de ahí el nombre del Elenco, y la propuesta es que fuera para adultos mayores. Dado que nunca había trabajado con ese rango etáreo mi respuesta fue sí. Pudimos presentar 4 obras en este formato a lo largo de 10 años", asegura Pedrosa.

Ahora Carlos presenta su proyecto Los Epicúreos del Teatro, el cual está inspirado en el epicureísmo (un corriente filosófica que propone el placer intelectual y la serenidad como caminos hacia la felicidad). Pedrosa propuso a su elenco un reto sin precedentes: estrenar tres obras en un mismo mes.

FICHA DE LAS OBRAS

“El último paso”

Estreno: 2 de agosto – 21 h

Sala Armando Tejada Gómez, Centro Cultural Le Parc

Comedia dramática

13 actores y actrices

Entradas: https://www.entradaweb.com.ar/evento/be7619c0/step/1

“Comité de bienvenida”

Estreno: 15 de agosto – 21 h

Sala Armando Tejada Gómez, Centro Cultural Le Parc

Comedia

8 actores y actrices

Obras Carlos Pedrosa

“Vancana”

Estreno: 29 de agosto – 21 h

Sala Armando Tejada Gómez, Centro Cultural Le Parc

Thriller psicológico

3 actores y actrices

Entradas de estas 2 obras, a la venta próximamente a través de la boletería del Le Parc y plataformas online.

Equipo técnico de las obras