Llega a Mendoza el mítico DJ italiano Ilario Alicante para dar un show en la histórica Bodega Giol.

Ilario es un fundamental y activo partícipe de las raíces de la música Techno a nivel europeo y mundial.

En la previa de Ilario acompañarán los DJ Knowbru, proveniente de Córdoba y Sofia Gelardi, artista local de notable trayectoria y actual crecimiento. Ambos introducirán a la gente en lo que promete ser una noche movida y potente.

La fecha, producida por GAPS entretenimiento, cuenta con el apoyo de BNP (Buenas Noches Producciones), productora referente y esencial del circuito de música electrónica en Argentina.

El evento contará con 2 ingresos a la Bodega Giol: El acceso general por calle Dionisio Herrero; y el ingreso por calle Ozamis para aquellos que hayan adquirido tickets VIP. Ambos accesos contarán con estacionamiento de capacidad limitada.

No habrá taquilla de entradas en el lugar, por lo tanto quienes deseen adquirir tickets podrán hacerlo exclusivamente online por la plataforma Passline en el siguiente link.

La apertura de puertas para ingresar será a las 22 horas, se recomienda llegar temprano porque el evento arranca puntual.

Además de las barras de bebidas y alimentos, el lugar contará con 3 puestos de hidratación de acceso libre.

No se podrá ingresar con objetos punzantes, sustancias ilegales ni bebidas alcohólicas.

Para este evento la producción recomienda al público mantenerse hidratado en todo momento, localizar los puestos de hidratación y sanidad para prevenir cualquier inconveniente, y por supuesto, no consumir alcohol si la persona va a conducir. Además, la productora aclara que para esta ocasión no hay organizado ni autorizado ningún after o fiesta posterior relacionada a Ilario Alicante.