Lenny Jay, protagonista de This is Michael: "El show tiene detalles que solamente los fanáticos percibirán"

Lenny Jay tributo a Michael Jackson.jpg Lenny Jay en Mendoza, listo para el show del viernes. Axel Lloret

-¿Cuándo comenzaste a realizar el papel de Michael Jackson?

-Empecé a cantar sus temas cuando tenia 7 años como un hobby. Después de 2009 lo tome más en serio y esto se convirtio en un trabajo. "This is Michael" empezó en 2020 así que cuando me convocaron ya llevava años con esta carrera. Tuve la oportunidad de cantar para la hermana de Michael y ella me dijo que lo estoy haciendo muy bien, que tenía orgullo de mí y que siga adelante.

Michael Jackson ha logrado, por lo menos, alcanzar a Elvis Presley en cantidad de artistas y shows que lo homenajean con enorme devoción. Sin embargo, al igual que Elvis, Jackson tuvo una ajetreada vida personal en la que no faltaron los escándalos y acusaciones de toda índole. "Personalmente siempre lo vi como una persona de muy buen corazón, es el artista que más dinero ha donado para ayudar a los desamparados. Tenía una inocencia que lo hacia frágil delante de malas personas. Los medios fueron muy duros con él solo por intereses económicos, y -Michael Jackson- sufrió mucho con eso", analizó Jay.

Lenny Jay tributo a Michael Jackson 2.jpg El parecido de Jay a Michael es increíble. Axel Lloret

El tributo que se verá en el Bustelo recorrió durante los últimos años distintos escenarios de América y Europa agotando más de 400.000 entradas. Este año será el último de esta gira donde se repasanlos grandes clásicos del creador de Black or White.

-¿Cómo es el show, cuál es tu canción preferida del espectáculo y qué coreografía te llevó más ensayo?

-El show es un mix de todas las giras de Michael para que disfruten los fans y la gente que le gusta sus canciones, pero hay detalles que solo los fans más entendidos van percebir. Mi cancion preferida actualmente en el show es Earth Song, es muy potente, el mensaje es muy bonito y actual. La coreografia con más ensayos seguramente es Smooth Criminal, es baile del principio al fin y cantar y bailar al mismo tiempo exige mucho fisicamente y vocalmente.

This is Michael 2.jpg Smooth criminal, uno de los pasajes preferidos de Lenny Jay.

Para los amantes de la música de Michael Jackson y para aquellos que desean revivir sus momentos más emblemáticos, “This is Michael” es una cita imperdible.