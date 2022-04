Las 20 películas ocultas de Netflix que fueron un éxito.

Te puede interesar: Cinco películas argentinas para ver en Netflix este fin de semana

"En algunos casos, tesoros que les pueden cambiar la vida", aseguró en el usuario de la red social del pajarito previo a mencionar las 20 alternativas.

Sinopsis: Narra la historia de una complicada familia. A-Ho, el hijo más joven, siempre ha sido un chico problemático y acaba en la cárcel. Por ello su padre, A-Wen, ha puesto todas sus esperanzas y expectativas en su introvertido hijo mayor, A-Hao.

Sinopsis: Daniel Mantovani, escritor argentino galardonado con el premio Nobel de Literatura, hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad natal, Salas, y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de Salas le invita para nombrarle "Ciudadano Ilustre" y Montavani, contra todo pronóstico, decide cancelar su apretada agenda y aceptar la invitación.

Sinopsis: Durante una entrega, el joven mensajero Jongsu se encuentra por casualidad con Haemi, una chica que vivía en su vecindario. La joven le pide que cuide a su gato durante un viaje a África. A su regreso, Haemi le presenta a Ben, un joven misterioso y con dinero que conoció allí. Un día, Ben le revela a Jongsu un pasatiempo muy extraño. Es una adaptación de "Barn burning" del escritor Haruki Murakami.

Sinopsis: Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

Sinopsis: Ishaan Awashi es un niño de ocho años cuyo mundo está plagado de maravillas que nadie más parece apreciar, como colores, peces, perros y cometas, pero él no hace nada bien en clase. Cuando los problemas que ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio para que le disciplinen. Las cosas no mejoran hasta que un día, el nuevo profesor de arte, Ram Shankar Nikumbh, entra en escena y se interesa por el pequeño Ishaan.

Tráiler de película "Like Stars on Earth"

Sinopsis: Una chica cinéfila y su hermano ciego de diez años emprenden un viaje para conocer a la superestrella india Shah Rukh Khan y pedirle ayuda para la operación de la vista del chico.

Shah Rukh Khan meets the Bard of Blood | Netflix

Sinopsis: Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de Jakarta.

The Night Comes For Us | Official Trailer [HD] | Netflix