Lizzy Grant, mejor conocida como Lana del Rey, estudió Arte y Filosofía, y sus letras lo reflejan a través de temáticas melancólicas, románticas y glamorosas caracterizadas por sonidos muy instrumentales con aires cinematográficos.

Una década musical cargada de éxitos

Hace 11 años la cantante comenzó su carrera artística oficial como "Lizzy Grant" con un álbum titulado "Lana del Rey a.k.a Lizzy Grant", aunque el verdadero empujón de su carrera llegó con Video Games, su primer single lanzado a mediados del 2011. Esta canción melancólica con aires casi celestiales ganó fama cuando fue elegida para una escena de la serie Ringer, además de llevar a Lana del Rey a ser nominada por Mejor Álbum Nuevo. De a poco fue obteniendo contratos para actuar en Londres y su álbum se fue comercializando por todo Europa.

Lana del rey 1.jpg Lana del Rey ganó el premio a Mejor Artista de la Década

En 2012 sale Born to die, el primer álbum con ventas oficiales, ya que el anterior sólo se había vendido a través de plataformas digitales. Born to die acogió dos himnos: hablamos de Summertime Sadness y Blue Jeans, dos de las canciones con más covers realizados en los últimos años. Con canciones instrumentales y voladoras, dignas de un soundtrack de película, el álbum llegó a vender 2.000.000 de copias por todo el mundo y posicionó a Lana del Rey en la escena musical mundial.

Los años siguientes, la cantante lanzó sencillos como Blue Velvet, Ride, Paradise, siempre manteniendo esa imagen angelical pero misteriosa acompañada de letras controversiales. En 2012 fue elegida Mejor intérprete alternativa.

En 2013 lanzó una gran versión del tema de "Chelsea Hotel # 2", obra del histórico Leonard Cohen. Meses después publicó Young and Beautiful, tema que formaría parte de la banda sonora de "El Gran Gatsby", película estrenada ese mismo año con Leonardo DiCaprio de protagonista. Young and Beautiful alcanzó segundo puesto en la lista de sencillos de los Billboard y fue nominada a los Grammy. Otra canción estrenada ese mismo año fue el remix de "Summertime Sadness" que superó el éxito de la canción original se llevó un Grammy en la edición de 2013 a mejor grabación remezclada, no clásica.

En 2014, Ultraviolence llegó como un álbum con influencias más rockeras y psicodélicas que incluyó temas como Brooklyn Baby y debutó en el primer puesto de las listas británicas y norteamericanas.

Los años siguientes vinieron con álbumes como "Honeymoon" en 2015, en el que la cantante deja la guitarra y vuelve al pop original con letras más ligadas a la lujuria, el desamor, apelando a temas oscuros y elegantes. High by the beach es perfecto referente de esos sonidos psicodélicos con letras controversiales.

En 2016, Lana colaboró en el álbum del cantante canadiense The Weeknd, "Starboy". En 2017, Lust For Life fue un gran éxito conteniendo temas como Love, que fue muy bien recibido por el público y la crítica. El álbum debutó en el primer puesto de la lista Billboard en Estados Unidos y contó con la colaboración de Weeknd y de la legendaria Stevie Nicks (de Fleetwood Mac) en "Beautiful People Beautiful Problems". Sean Ono Lennon (hijo de John Lennon) también intervino en el álbum en el tema "Tomorrow Never Came".

El Lollapalooza 2018 tuvo el placer de recibir a la cantante luego de decenas de éxitos cosechados. En una noche repleta de gente coreando al ritmo de "Love", Lana disfrutó de la calidez del público argentino y hasta bajó del escenario para saludar a sus fans de cerca:

Lana Del Rey - @Lollapalooza Argentina 2018 (FULL SHOW) HD

El 30 de agosto de 2019, la cantante neoyorquina publicó su sexto álbum de estudio considerado por muchos como el mejor hasta la fecha bajo el título de "Norman Fucking Rockwell!". Con obras maestras como Mariners Apartement Complex, se nota la vuelta al rock suave como línea central del álbum en un pop que desaparece casi por completo.

Finalmente y como parte de su más reciente, Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters fueron dos álbumes que nada poco se acercan a la calidad de Norman Fucking Rockwell! pero no dejaron de ser bien recibidos por los fans y la prensa especializada.