La Voz Argentina: los mendocinos que tuvieron revancha

"Ahora venimos fortalecidos después de ese resultado porque realmente nos sirvió mucho como enseñanza", dijo Leonardo Vilchez.

Mientras que Daniel Vilchez anticipó que cantarían una cueca cuyana "con nuestro estilo y nuestra impronta, esperamos poder conquistar al jurado". cantaron una canción "Vendimia de dos".

Los hermanos Vilchez entonaron "Vendimia de a dos":

El primer jurado en darse vuelta fue La Sole, seguida de Ricardo Montaner y sobre el final lo hicieron Mau y Ricky y por último lo hizo Lali.

La primera en alzar la vos fue Soledad al decir "que alegría escuchar una cueca", a lo que inmediatamente Montaner agregó con humor "los Mau y Ricky del folclore".

Cuando les preguntaron cómo se llamaban, Leonardo les dijo "no nos recuerda", e inmediatamente la producción pasó un tape resumiendo su paso por La Voz en 2018.

Así fue su paso por La Voz Argentina en 2018:

¡Las segundas oportunidades existen! Y Daniel y Leonardo son el ejemplo de que con confianza y trabajando duro todo llega

Ricky fue uno de los primeros en realizarles una devolución revelando que para él "es un ejemplo hermoso para toda la gente que está viendo del otro lado".

"No solo para las personas que quieren participar de La Voz, sino de las segundas oportunidades. Si uno toma algo en la vida que puede parecer una puerta cerrada, cuando se siente que hasta aquí llegó mi sueño, y ustedes decidieron no tomar ese 'no' y dijeron vamos a casa y este no lo vamos a convertir en un sí", agregó uno de los hijos de Ricardo Montaner haciendo emocionar a los hermanos mendocinos.

Al momento de tener que elegir un Team, Daniel y Leonardo Vilchez se inclinaron por la Sole y son los nuevos participantes de la La Voz Argentina 2021.

