La premiadísima "Mi amigo Lorca", este sábado en el Independencia

Esta obra performática y documental, está basada en la relación amorosa y oculta socialmente en la época, entre el pintor Salvador Dalí y el poeta Federico García Lorca. Vínculo documentado epistolarmente y reflejado en sus creaciones artísticas.

"Ahora sé lo que pierdo separándome de ti. Me he portado como un burro indecente contigo que eres lo mejor que hay para mí” le decía Federico García Lorca a Salvador Dalí, en una carta escrita en 1927. El poeta y el pintor, mantenían un vínculo de amor, no permitido para las convenciones morales de su época. Un amor que jamás debió pedir permiso y que ahora desde el teatro y con “Mi amigo Lorca”, se reconstruye como bandera de orgullo.

Mi amigo Lorca1.jpeg

Innumerables escritos, cartas, poesías, pinturas; son testimonio puro de la unión amorosa entre los artistas, obligados por la mirada juzgadora de la época, a vivir su amor en las sombras. Un amor nunca consumado y que escandalizó a las normas de moralidad, conservadoras y puritanas de la época.

“La obra no se queda solamente en lo emocional, se propone en su desarrollo desde un lugar más ideológico, le cuenta al público la realidad que vive aún hoy en este 2022 la comunidad LGBT. En ese sentido es un acto político, porque nombramos a muchas aquellas personas que han asesinado del colectivo. Y en cada presentación, nos sigue asombrando la recepción de los y las espectadoras, donde no hay edades, incluso donde la gente mayor se acerca desde el querer saber y nos ha pasado de tener personas que la ven más de una vez. Mi amigo Lorca, duele, pero tiene una gratificante simbiosis con el público, donde la libertad y el respeto son las banderas”, dice Agustín Díaz.