outwat.jpg Cine. La película de terror que provoca vómitos y llantos.

En esta oportunidad, la historia nos lleva a The Outwaters, una perturbadora película de terror que dejó a los espectadores tan inquietos que muchos se vieron obligados a salir del cine durante su proyección por diferentes motivos.

De qué se trata, The Outwaters

La película dura casi dos horas y está rodada en el formato de cámara en mano. La misma relata la aventura de un grupo de cuatro amigos que viaja al desierto de Mojave para intentar grabar un vídeo musical antes de que se desate el infierno y se vean acosados por inquietantes sucesos.

La historia inicia con una aterradora llamada al 911, en la que un operador intenta contener a una persona que grita desesperada.

cine.JPG Cine. La película de terror que provoca vómitos y llantos.

Tras ese corte, los títulos revelan que este metraje encontrado está siendo montado por las autoridades, pero lo cierto es que los policías habrían cortado el material.

En relación a la edición de la película, la misma cuenta con una decisión estética de mantener la desprolijidad y la adrenalina al mantener el mismo plano. Es por eso que se la compara mucho con The Blair Witch Proyect.

Vómitos y llantos

Al margen de todo lo que se vivió en las salas de cine de Estados Unidos, donde las náuseas, los vómitos y las corridas fueron protagonistas, muchos también dejaron su opinión en las redes.

outww.jpg Cine. La película de terror que provoca vómitos y llantos.

“Todavía estoy procesando The Outwaters. No estoy segura de que me haya funcionado porque es una película que provoca el horror porque muestra cosas imposibles", expresó una espectadora de Virginia. Sin embargo, aclaró que "el sonido me mareó tanto que tuve que salir del cine para vomitar”. “Esto no me había pasado nunca", concluyó.

Trailer de The Outwaters