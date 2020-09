La incómoda despedida de Nicolás Magaldi a sus panelistas

"Va a ser obviamente un programa especial, es un programa modo ciclo despedida", comenzó la emisión de hoy el conductor, tras algún cruce que tuvo con Cinthia Fernández.

Y sobre el final, comentó: "Volvemos al formato anterior y lamentablemente no quedan todos en este equipo. Quería decirles gracias por este tiempo".

Nicolás Magaldi se despidió de todos sus panelistas, bajo la tensa mirada de Cinthia Fernández

"Más allá de los errores y aciertos que hemos tenido les quiero agradecer a todos porque han bancado muchas situaciones de la mejor manera que no siempre salen al aire", profundizó.

"Gracias de verdad a todos de corazón", finalizó Magaldi, ante el aplauso de sus compañeros.

Cinthia Fernández y Nicolás Magaldi habían tenido un fuerte cruce horas antes cuando el conductor dijo haber soñado con el nuevo formato del programa. La ex de Martín Baclini declaro que le da "mucha tristeza que el conductor de un equipo en vez de abrazar a sus compañeros que se quedan sin trabajo en un momento difícil, tenga este tipo de actitud. Una pena".

Y luego agregó: "Es una falta de respeto a los que no continuamos en el ciclo. Ya que es triste seguir yendo a trabajar sabiendo que se termina repentinamente. Un poco más de empatía".

Por su parte, Magaldi también hizo referencia a lo que dijo Fernández. "Yo no estoy acostumbrado al juego mediático, no me gusta antes de darte un mensaje público en redes sociales no haber hablado con vos, no me interesa, no vivo de eso, no me construyo en base a eso”.

Y agregó, picante: "Lo que se mandó en público lo respondí en público y después le mandé por privado. Si bien no es agradable terminar así el programa, hay mucha gente que se alimenta de la carroña, de las malas noticias".