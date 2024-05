►TE PUEDE INTERESAR: El Kuelgue presenta "Carta para no llorar" junto a Zoe Gotusso

“Es el proyecto que más me identifica porque siempre me permitió jugar y poner todas mis necesidades artísticas en función de eso y sin depender de que me convoquen porque es mío. Desde muy chico me puse a satisfacer mis necesidades sin esperar un proyecto”, dijo cuando los eligieron para ser teloneros de Paul McCartney en la Argentina.

Pero versátil como se muestra, también hizo trabajos más comerciales y pudo componer sus propios personajes cuando formó parte del staff de "Duro de Domar".

Formó parte de proyectos importantes como "Sandro de América", "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" y se puso en la piel de Luis Alberto Spinetta en "El amor después del amor".

Aunque la repercusión absoluta la consiguió con el personaje que creó hace 12 años, Caro Pardíaco.

Cada miércoles, en el programa "Se extraña a la nona", que se transmite por la señal de streaming Olga de Migue Granados, Julián Kartún aparece caracterizado y no solo provoca las carcajadas de todos los que se encuentran en el estudio de Palermo, sino que se convierte en tendencia en redes sociales y sus videos se vuelven virales.

caro2.JPG La historia de Julián Kartún, el fenómeno viral con su personaje Caro Pardíaco.

En el segmento, el artista compone a una joven que se cataloga como "influencer" o "content creator", con palabras típicas que usan las chicas que generan contenido para redes sociales.

¿Quién es Caro Pardíaco?

Quién es Caro Pardíaco y su boom en streaming

Caro Pardíaco es un personaje de ficción de la serie cómica argentina Cualca, interpretado por Julián Kartún. El actor, quien era guionista de ese programa creó este personaje de mujer siendo una broma del momento: "Era una joda y quedó", se sinceró en una nota.

Según la describen, "Caro" es una mujer rubia de clase alta, hija de un empresario multimillonario y fanática de las redes sociales.

Según la creación de Julián Kartún, esta joven Estudia Psicología en la UCA, sus ocupaciones son desayunar saludable e ir al gimnasio; y como antecedentes en 2014, condujo su propio programa Folkloricaro por HWD y fue invitada al programa Peligro Sin Codificar.

En su vida privada, es fanática del animé y su sueño es tener showrooms y ser como Juliana Awada.