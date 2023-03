La comedia familiar de Netflix que está entre las preferidas de los usuarios

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película que es furor y no te dejará cerrar los ojos

El director Christopher Landon conecta su pasión por el terror (Actividad paranormal: los marcados) con la comedia familiar en su nueva película Tenemos un fantasma (We Have a Ghost). La película cuenta con las actuaciones de Anthony Mackie, David Harbour –dos estrellas del cine de Marvel– y Jennifer Coolidge, ganadora del Emmy y el Globo de Oro por The White Lotus.

Netflix: De qué se trata Tenemos un fantasma

“Kevin descubre que hay un fantasma llamado Ernest rondando su nueva casa, y su familia se vuelve viral. Pero cuando deciden investigar por su cuenta el pasado del espíritu, ambos terminan en la mira de la CIA”, explica la sinopsis oficial de Netflix. La entidad muy poco aterradora es interpretada por Harbour, quien también ha destacado notablemente por dar vida a Jim Hopper en Stranger Things.

Tenemos un fantasma Netflix.jpg Tenemos un fantasma, la propuesta familiar de Netflix.

La trama se centra en una familia afroamericana ligeramente disfuncional que acaba mudándose a una casa encantada. El cineasta se basó en el relato corto Ernest, de Geoff Manaugh, para escribir el guion. A diferencia de otras propuestas de terror en la ficción, ellos no están asustados por la presencia sobrenatural, al contrario, están dispuestos a hacer una apuesta para captarlo en cámara.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix la rompe con una película que es la más vista y no te dejará cerrar los ojos

Así es como Frank, el padre, crea un canal de YouTube y los lleva a la fama en el internet cuando el mundo entero logra ver a Ernest. Sobre la elección de David Harbour, aseguró para Entertainment Weekly, que el actor fue su primera opción desde el inicio del proyecto de Tenemos un fantasma.

Los actores de Marvel

La comedia de terror une a Anthony Mackie y David Harbour, dos actores que integran el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). El primero se desempeñó como Sam Wilson (Falcon), quien protagonizó en 2021 su propia serie, Falcon y el Soldado de Invierno, donde se convirtió en el nuevo Capitán América. Por otro lado, el último debutó como Red Guardian en Viuda Negra, el film que despidió a Scarlett Johansson de su icónico rol.