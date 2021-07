Kill Bill 3: Tarantino da a conocer a su actriz elegida

De todas formas, no sería la primera colaboración entre Tarantino y Hawke. La actriz de 22 años realizó un papel en "Érase una vez... en Hollywood". El oscarizado director había anunciado que se retiraría de la dirección de películas luego de su décima, lo cual ya lo ubicaba en ese alejamiento de la pantalla grande.

Sin embargo, encontró la pirueta necesaria para escaparle a su anuncio: "Kill Bill I" y "Kill Bill II" son una sola, por lo que la tercera entrega podría formar parte de la misma cinta y, así, tener lugar a una más todavía.

La exitosa "Érase una vez... en Hollywood"

Había una vez en Hollywood en Hispanoamérica es una película estadounidense de comedia dramática de 2019, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. La cinta fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y demás actores, entre ellos Maya Hawke, los cuales interpretan a grandes artistas de la época dorada de Hollywood.

Había una vez en Hollywood - Tráiler Oficial (Sub. Español)

La historia se centra en la vida del actor de Hollywood venido a menos, Rick Dalton (DiCaprio), y la de su amigo y doble de acción, Cliff Booth (Pitt). De manera paralela a la trama principal, se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate (Robbie) y de los miembros del culto la Familia Manson, liderada por Charles Manson.

El film homenajea también a la época dorada del western en Almería, el que fuera uno de los platós naturales predilectos de Sergio Leone. En la película aparecen varios guiños a Almería, así como a su Desierto de Tabernas, el cual ha sido sede de cientos de rodajes de películas a lo largo de la historia. Cabe mencionar que, tras la finalización del rodaje de Once Upon a Time in Hollywood, su director, Quentin Tarantino declaró: "Quiero visitar Almería sea como sea y rodar allí mi propio western".