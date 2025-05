Juana Viale anunció la obra que la hará pisar por primera vez un escenario mendocino

Antes de las fechas de presentación, la artista vino a promocionar su espectáculo y visitó los estudios de Radio Nihuil.

"Estoy muy expectante, ansiosa con estas funciones en Mendoza, es la primera vez que vengo a trabajar en teatro", confesó la actriz quien sin embargo conoce la provincia como turista. "La visito seguido por los vinos, las montañas, porque es un lugar maravilloso", destacó.

Juana Viale1.jpg Juan Viale estuvo en Radio Nihuil. Medios Digitales Grupo América Interior

Juana Viale se sale de su zona de confort en “Juana”

“Juana” es una obra que lleva al público a explorar las múltiples facetas de ser mujer a través del tiempo, según anticipó la protagonista en diálogo con el programa "Días distintos" que va de lunes a viernes, de 13 a 15, en Radio Nihuil.

Bajo la dirección y con coreografías del español Chevi Muraday (fundador de la compañía de danza contemporánea Losdedae), la actriz y conductora Juana Viale protagoniza esta pieza que navega en el mundo de personajes históricos que marcaron el arquetipo femenino de la rebeldía.

"Unidas por un mismo nombre, las mujeres se preguntan incesantemente si hay un destino femenino en la Tierra", reza en la sinopsis de la obra de teatro. Y refiere a personalidades como Juana de Arco, Juana Doña, la Papisa Juana, Juana la Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Azurduy que inspiraron "Juana" gracias a sus historias de empoderamiento que permanecen como referentes en la memoria colectiva.

Juana Viale, la actriz en la obra de teatro "Juana" que trae a Mendoza El mayor desafío de la actriz para hacer "Juana" fue la danza. "Yo no bailo", confesó en Radio Nihuil.

Juana Viale contó en Nihuil que esta obra "me llega en un momento especial de mi vida; hace dos años estaba en España haciendo otra obra y me propusieron hacer 'Juana' que se había hecho allá en España; y me encantó".

Lo que más le atrapó es que "es una obra de danza también, y yo no bailo, nunca estudié baile pero pareciera ser que sí bailo en la obra; es súper física, con una poética súper profunda y compleja a la vez".

Los ensayos fueron muy exigentes. Me saca de la zona de confort y eso es lo que me cautivó más de esta obra. Fue un aprendizaje enorme para mí Los ensayos fueron muy exigentes. Me saca de la zona de confort y eso es lo que me cautivó más de esta obra. Fue un aprendizaje enorme para mí

El teatro para hablar de mujeres que marcaron el camino

La actriz y conductora adelantó que de todas las Juanas a las que alude el título de la obra, "más que contar sus historias de vida mostramos el sello, la huella, la insignia que ellas dejaron en la historia".

Y remató: "Son mujeres que han allanado caminos para que las mujeres hoy podamos hacer lo que se nos antoje".

Retomando la incursión dancística que le propone el espectáculo, Juana Viale apuntó que "la danza es súper contemporánea y disruptiva", en sintonía con la calificación que hace de la obra como "muy poderosa" y "que invita al público a sumergirse en la experiencia".

Juana Viale, la actriz en la obra de teatro "Juana" que trae a Mendoza Juana Viale trae su obra a Mendoza. Foto: Gentileza Carlos Furman

Es que "Juana" busca además romper los límites de la danza y el teatro, para dar voz a mujeres que marcaron la historia, con una puesta escenográfica de gran impacto y un despliegue coreográfico de intensidad, según destacaron los críticos teatrales de Buenos Aires donde el año pasado fue un éxito en taquilla.

Juana Viale -con la compañía de los bailarines Nicolás Baroni, Rodrigo Bonaventura, Emiliano Pi Álvarez y Andrés Rosso- interpreta de este modo el papel más desafiante de su carrera actoral "que explora la naturaleza salvaje de la mujer y su camino de lucha por la libertad e igualdad de derechos".

Con textos deJuan Carlos Rubio, Marina Seresesky y Clarice Lispector, “Juana” es más que una obra de teatro. Según la descripción de los productores, "es un grito de fuerza, valentía y resistencia".

Una emergencia la llevó a conducir los almuerzos de su abuela

"Todos venimos a esta Tierra para rebelarnos y así buscar nuestra identidad. Y siempre me sentí bastante cómoda siendo yo", afirmó Juana Viale en Radio Nihuil.

Y en ese sentido se refirió a su conducción en los "almuerzos" que hicieron famosa a su abuela, Mirtha Legrand.

"Fue en pandemia cuando tomé los almuerzos, fue una situación de emergencia que iba a durar poco y se estiró por meses. Al tiempo que hacía los programas iba aprendiendo, no estaba en mi radar hacer los almuerzos y ahora sigo porque me encanta", concluyó.