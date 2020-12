Indio Solari: "Es improbable que vuelva a subir a un escenario"

“El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”, agregó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre el Parkinson durante la charla de casi dos horas que mantuvo con el periodista y escritor.