"Quiero agradecerle a las autoridades porque fue una apuesta retomar a las mañanas del Siete, recordemos que se había interrumpido la primera edición del noticiero. Fue una apuesta con Ornella y conmigo que no veníamos de este palo aunque siempre gustó y me dieron la oportunidad", dijo el conductor de Hola Mendoza que en el inicio compartía el rol con Ferrara, hoy a cargo de "Para todo" (lunes a viernes, de 18 a 19hs por El Siete).