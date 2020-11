Hernán Casciari: "Mi cerebro crecía cuando leía a Quino"

El Presidente de la Fundación Orsai y director de las revistas Orsai (de crónica periodística) y Bonsai (de literatura infantil) dialogó en exclusiva con Diario UNO sobre la feria del libro y sobre cómo es trabajar de manera independiente. También recordó a Quino y contó cómo influyó en su vida.

¿Qué sentís de participar de manera virtual en la feria del libro?

Es medio agridulce hacer una feria del libro por zoom, pero es lo que hay y estoy contentísimo de poder participar en la feria del libro en Mendoza. Es el lugar a donde más he ido a hacer espectáculos con mi familia, solo y con músicos. Esta pandemia me alejó, pero será un placebo y una manera de estar más cerca de todos los mendocinos.

¿Qué cuentos vas a contar o por dónde vas a ir en tu presentación?

En general el día de la función según mi estado de ánimo elijo los cuentos. Espero esté el estado de ánimo en donde prime la comedia y no el drama. Lo que más disfruto es hacerle caso al estado de ánimo, cuando hago más comedia que drama es porque el humor me lo pide. Estoy buscando todo el tiempo mi propio placer, soy bastante egoísta en eso.

¿Qué le gusta más al espectador?

Con el tiempo, con los años, uno se da cuenta que la gente disfruta cuando sabe que vos no estás en automático. Cuando la gente ve y siente que estás al 100% haciendo eso, entonces por eso espero hasta el último momento para leer lo que tengo ganas, si yo lo disfruto la gente también.

Esta nueva modalidad de presentación por streaming... ¿llegó para quedarse, alternara con la presentación en vivo?

No sé si será alternar o bien subir un formato arriba del otro y que ocurran los 2 al mismo tiempo. En el autocine estamos haciendo ambas, el show para la gente en sus autos y también la posibilidad de verlo por streaming. Creo que va a seguir estando porque descubrimos que hay mucha gente que puede disfrutar los espectáculos solo de esta manera. A mí la pandemia lo único que me dio fue más gente comprando mis trabajos por internet. Ha visibilizado mis trabajos y servicios y la gente está usando más esta alternativa de comprar los libros.

118 Lo que le pasó al hombre que me salvó la vida

¿Ser autogestivo o independiente, es una señal de rebeldía contra el sistema?

En realidad, es mucho más divertido hacerlo todo mío. Levantarme a la hora que quiero y hacer lo que quiero. Es una cuestión de divertimento, no de rebeldía. Los que permanecen en ese sistema con jefes que no entienden qué están proponiendo no es que no sean rebeldes, sino que tienen miedo. Hay que laburar mucho, hay una primera etapa de transición, pero después es mucho mejor. Ahora tenemos la alternativa del uso de internet, pero en su momento lo de Quino o lo de Patricio Rey y sus Redonditos de ricota, de hacer este quilombo antes de internet es de héroe. Para mí el Indio Solari, Quino, algunos humoristas gráficos o escritores que hicieron o que intentaron darle la espalda a la industria es similar a San Martín cruzando Los Andes.

¿Qué significó Quino en tu vida?

Quino ha sido muy importante para mi vida. Siento una profunda influencia infantil, coleccionaba la última página de la revista de Clarín en donde aparecía un dibujo de Quino. Yo sospechaba a los 8 años que mi cerebro crecía, se expandía mi conocimiento mientras miraba sus dibujos.

¿Sos consciente que quizás vos estás influyendo en algún niño que escucha tus podcast o algo tuyo?

Ojalá, no por mí sino por el chico. Ojalá que leyendo un cuento de Fontanarrosa, o escuchando algo mío, ojala que algún chico pueda escuchar cómo crece su cerebro.

Uno de tus cuentos hace referencia a Maradona hace muchos años viviendo una situación similar a lo que está transitando ahora...

No creo que cambie mi opinión sobre Maradona desde el último día que dejó de jugar al fútbol profesionalmente, pienso lo mismo que ese día, no importa qué haya pasado después. Trato de diferenciar las obras de los actores. Pienso igual de Woody Allen y sus mejores películas, antes y después que uno de sus hijos haya hablado de que abusó sexualmente de él. Las obras son inmortales y los autores mueren. Para mí Maradona es el señor que jugaba al fútbol.

¿Qué te gustaría que pase con tu obra a lo largo del tiempo?

Me gustaría que sea libre, por eso no permití que en ningún idioma sea tomada por ninguna editorial. Es asegurarme post mortem que nadie va a querer lucrar con mi obra, no tengo ganas que cuando me muera venga algún heredero a lucrar como hace María Kodama (viuda de Jorge Luis Borges).