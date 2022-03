Harry Styles estrena abril con su nuevo single "As It Was"

Harry Styles instagram.jpg Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo single "As It Was" a través de Instagram y Twitter.

Harry's House: El nuevo álbum de Harry Styles

A mediados de marzo, el cantante anunció el tan ansiado estreno de un álbum luego de más de un año sin temas nuevos. La última canción que publicó fue "Treat People With Kindness", el 1 de enero de 2021.

Su tercer disco que se llamará Harry's House estará disponible a partir del 20 de mayo pero ya se puede reservar vía web.

El anuncio fue publicado a través de su cuenta de Twitter e Instagram, donde se puede ver a Harry en una habitación dada vuelta. La publicación ya junta más de 7 millones de me gusta.

Harry Styles nuevo album.jpg Harry Styles anunció el estreno de su tercer álbum para el 20 de mayo.

Éxito tras éxito

Hitazos del 2017 como Sign of the Times marcaron el renacimiento de Harry como solista. A través de temas como Two Ghosts el artista comenzó a sonar en boca de todo el mundo y supo desplegar un enorme talento musical que lo despegó de la imagen de ex integrante de One Direction.

En 2019, su disco Fine Line no hizo más que confirmar su gran versatilidad a la hora de componer e interpretar música. Temas como Adore You, Watermelon Sugar y Golden alcanzaron lo más alto de las listas musicales llevando al álbum a posicionarse entre los más vendidos de 2020 y 2021 con más de 6 millones de copias.

Harry Styles en su disco de 2019, Fine Line.jpg La portada de Fine Line, el disco lanzado en 2019 por Harry Styles.

Ahora, con una imagen artística totalmente delineada y un historial musical de gran calidad, las expectativas sobre el nuevo disco "Harry's House" son cada vez más altas y podrán encontrar alguna que otra respuesta a partir de su nuevo single.

Harry Styles en Argentina

A principios de este año, Harry Styles anunció su extensa gira "Love On Tour" que incluye a la Argentina. Comenzando el 11 de junio en el Reino Unido, el artista continuará visitando distintos países de Europa para concluir en América Latina el 10 de diciembre.

En Argentina, el cantante se presentará en el estadio River Plate en dos fechas, el 3 y 4 de diciembre, debido a la gran demanda de entradas.