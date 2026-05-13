Los espectáculos para este fin de semana

Jueves 14 de mayo: Tango en la Mansión Stoppel

El ciclo “Espacios en movimiento” continúa en el Museo Carlos Alonso- Mansión Stoppel (Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza) con una propuesta dedicada al tango. La iniciativa combina música y danza en vivo y tendrá su segunda jornada el jueves 14 de mayo, a las 20.30, con entrada gratuita.

Será la oportunidad de disfrutar del tango en un entorno patrimonial emblemático, promoviendo una experiencia cercana entre artistas y espectadores. En esta oportunidad, se presentarán la cantante María Alejandra Peralta y el guitarrista Pablo Budini, junto a los bailarines Paola Valdivia y Javier Jofré.

Viernes 15 de mayo: Vanesa Martín en el Arena Maipú

La exponente del pop español Vamnes Martín se presenta este viernes en Mendoza. Será en el Arena Maipú teatro (Emilio Civit y Maza, Maipú) a las 21 en el marco del "Casa Mía Tour". Las entradas están a la venta en Ticketek y en boletería del teatro (solo en efectivo).

Vanesa Martín La artista española Vanesa Martín.

Viernes 15 de mayo: Humor Extra Brut en el Imperial

El viernes 15 de mayo a las 21.30, Héctor Gil, Jessica Echegaray y un elenco de lujo presentan una edición renovada de "Humor Varietal". Música tropical, risas y la dosis justa de sarcasmo para enfrentar la crisis. La cita es en el Teatro Imperial (Pescara y Perón, Maipú) a las 21.30. Las entradas están en venta en EntradaWeb.

Viernes 15 de mayo: Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia

La Orquesta Filarmónica de Mendoza (OFM) ofrecerá su cuarto concierto de abono, titulado Aromas y claroscuros de París. Será el viernes 15, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). La dirección estará a cargo del maestro Nicolás Rauss, con la participación del violonchelista mendocino Matías Longo como solista invitado.

Orquesta Filarmónica de Mendoza Este viernes, la oportunidad de disfrutar a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia.

Sábado 16 de mayo: Piti Fernández en el Arena Maipú

Piti Fernández comienza un nuevo tour solista, que lo llevará a distintas ciudades para recorrer sus tres discos: “Conmigo Mismo”, “PNL” y “Tuertos Vivos”. Este sábado 16 de mayo se presentará en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit) a las 22. Entradas en venta en Ticketek y boletería del estadio.

Piti Fernández.jpg Piti Fernández.

Sábado 16 de mayo: "Todo Incluido", elenco Colgadísimas en el Quintanilla

Humor, música y personajes desopilantes: “Todo incluido” llega este sábado al Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia). El dúo mendocino Golgadísimas se presentará a las 21.30 con una propuesta delirante, uno de los espectáculos más celebrados de su carrera que supera 20 años de recorrido por diversos escenarios.

Silvia Saboini y Melly Onofri elenco Colgadísimas.jpg Silvia Saboini y Melly Onofri presentan "Todo incluido" este sábado en el Quintanilla.

Con una dinámica ágil, personajes entrañables y una mirada filosa sobre las obsesiones contemporáneas, el show propone un viaje de 75 minutos donde todo parece estar resuelto… o al menos eso intentan sus protagonistas. Las entradas se consiguen en EntradaWeb.

Sábado 16 de mayo: "Proyecto MIDI” llega a Mendoza

Nicolás Pauls, Victor Silione y Facundo Silione presentan una experiencia escénica que fusiona música en vivo, relatos íntimos y entrevistas. Canciones, live looping, anécdotas y emoción en un encuentro único donde conviven el actor, el músico y el narrador. Anexo del Museo de Arte Moderno (Parque Central). A las 21 habrá una degustación de vinos y a las 22 comenzará el show. Invitado especial: Daniel Martín.

Sábado 16 de mayo: "Cerati Vivo" en el Independencia

El sábado 16 de mayo a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) recibirá una nueva edición de "Cerati Vivo", una experiencia musical que propone redescubrir la obra de Gustavo Cerati a través de un formato acústico y coral. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.

cerati1.JPG Las mejores canciones de Gustavo Cerati serán homenajeadas y reversionadas en el Teatro Independencia.

Tras el éxito de sus presentaciones previas, la producción local El Buey Producciones apuesta nuevamente por este recorrido íntimo que atraviesa tanto la etapa de Soda Stereo como la carrera solista del músico, con el objetivo de llevar al espectador al origen mismo de cada composición en el corazón de la Ciudad de Mendoza.