Harry Potter: cuándo es y dónde ver el reencuentro por el 20º aniversario

HBO Max será en encargado de transmitir el reencuentro de los tres protagonistas principales de la saga, que además contará con la presencia de otros actores que se lucieron en los envíos craneados por la autora inglesa J. K. Rowling.

A dos décadas del debut de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la expectativa entre los seguidores de la saga es enorme.

Harry-Potter-Hermione-Granger-Ron-Weasley.jpg Harry Potter,Hermione Granger y Ron Weasley celebrarán las dos décadas del primer film de la saga.

El tráiler presentado por HBO Max describe lo que los amantes de Harry Potter podrán ver el 1 de enero del año entrante: “Un evento especial Max original. La celebración del 20º aniversario, por primera vez en la historia, el elenco fantástico regresa al lugar donde la magia empezó”.

Harry Potter 20 Aniversario - Regresa a Hogwarts | Teaser | HBO Max

En una reciente entrevista, Daniel Radcliffe le apuntó a sus comienzos en la industria: “Creo que cuando empiezas joven o tienes suerte y te encanta o no. Y si no lo haces, y luego estás atrapado en eso y llegas a resentirte, entonces obviamente las cosas salen mal. Pero siempre me ha encantado”.

La saga completa de Harry Potter