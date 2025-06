La mítica banda Guns N' Roses volverán a la Argentina por octava vez. La banda lo hará como parte del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” y se presentarán en el estadio de Huracán de Parque Patricios, en el Palacio Tomás Ducó.

