Germán Martitegui recibió el alta y ya está en su casa

Germán Martitegui estuvo internado unos días tras anunciar que había dado positivo de coronavirus. "Desperté con temperatura y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui", informó desde Twitter.