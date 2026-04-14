El musical "Rouge, Revolución Bohemia" se despide de los escenarios a lo grande, con una función el domingo 19 de abril a las 20 en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza). Las entradas están disponibles en Ticketeck.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).
Función despedida de la obra "Rouge, Revolución Bohemia"
El cierre del fin de semana llega con esta propuesta que tiene a más de 50 artistas en escena y un vestuario excepcional
Esta obra, una adaptación de "Moulin Rouge" dirigida por Vero Alsina, transporta a los espectadores a un París de pasiones ardientes y sueños sin restricciones, donde la creatividad florece y las almas se liberan. En cada baile y cada nota musical, se celebra la búsqueda eterna de la libertad, la belleza, la verdad y el amor.
El enorme despliegue de vestuario y escenografía busca transportar al espectador a fines del 1800. Mientras que la banda sonora se construye de hits actuales, logrando una buena mixtura entre el pasado y el presente.
"Esta historia es sobre una época, esta historia es sobre un lugar, esta historia es sobre la gente, pero por sobre todas las cosas...esta historia es sobre el amor" asegura la sinopsis de la info oficial.