Función despedida de la obra "Rouge, Revolución Bohemia"

Esta obra, una adaptación de "Moulin Rouge" dirigida por Vero Alsina, transporta a los espectadores a un París de pasiones ardientes y sueños sin restricciones, donde la creatividad florece y las almas se liberan. En cada baile y cada nota musical, se celebra la búsqueda eterna de la libertad, la belleza, la verdad y el amor.

Rouge obra teatral.jpg

El enorme despliegue de vestuario y escenografía busca transportar al espectador a fines del 1800. Mientras que la banda sonora se construye de hits actuales, logrando una buena mixtura entre el pasado y el presente.