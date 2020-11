Emilio Solla, mendocino ganador del Latin Grammy: "Estos premios abren puertas"

"Ayer estaba en un limbo, tenía un papel escrito por las dudas a pedido de mi productor. Yo le dije "no voy a ganar y si llega a pasar improviso algo", menos mal que le hice caso y tenía ese papel ahí porque era todo muy difuso, solo sabía que tenía 30 segundos para agradecer. La verdad no pensé mucho en nada, no lo disfrutas demasiado porque estás nervioso", contó sobre el momento en que agradeció la estatuilla.

Puertos, su undécimo álbum con el que se ganó este Latin Grammy, está inspirado en la riqueza humana y artística que generan los movimientos migratorios con su cruce de culturas. El disco contiene ocho vibrantes piezas musicales que combinan el tango y los sonidos sudamericanos con el jazz y otros géneros del mundo. Cada composición está dedicada a un puerto que ha sido fundamental en el desarrollo del jazz y del tango o en las influencias creativas de Solla: La Habana, Montevideo, Benguela, Buenos Aires, Nueva York, Cartagena, Cádiz y Nueva Orleans.

"Uno cuando compone un disco no piensa en los premios, pienso en la música y me di cuenta que era un buen disco, quizás de los 3 o 4 mejores que he hecho", cuenta Solla sobre su reconocido trabajo.

"Estos premios abren puertas, nunca sabes bien por donde viene el juego de la visibilidad de tu nombre que es una marca. Eso uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo. Somos como una lata de sardinas que estás en el mostrador y hay que tratar que la gente vaya a comprar tu marca. Si ganaste un premio y tenés una etiqueta que lo menciona quizás te hace mejor que las de al lado y la gente la compra. Le da prestigio a tu marca, le da visibilidad. Tu nombre pega un salto. Quizás influye en el sistema de las contrataciones, de las disqueras que ahora te miran y dicen "este tipo tiene 3 nominaciones y ganó una". En vez de llamar por teléfono ahora te llaman a vos", explicó Solla sobre qué puede llegar a significar este premio.

Llegará, llegará, llegará by Emilio Solla & the Tango Jazz Orchestra

Entre los ternados estaba Chick Corea, una de las personas más importantes en la música de este género, ganador de 20 premios Grammy. "Con Chick hice relación cuando lo conocí en el 2015. Ahora tengo una ex alumna que trabaja en la discográfica de él y le acercaron el disco. No sé si el tipo lo habrá escuchado, pero ahora quizás lo escucha de bronca (risas). Tiene muy buena onda, siempre es muy positivo con las cosas que hacen los demás", contó muy simpático Emilio Solla reconociendo la grandeza de Chick Corea.