Emilio Solla, el mendocino nominado a los Latin Grammys

Solla es reconocido a nivel internacional por sus composiciones que fusionan el tango y el folklore con el jazz. Nació en la provincia de Mendoza, se formó musicalmente en Buenos Aires y previo paso por Barcelona, reside en Nueva York desde 2006, donde se convierte en referente del Tango-Jazz, graba y gira con artistas como Paquito D’Rivera, trabaja con Yo-Yo Ma y Wynton Marsalis y es elogiado por la crítica especializada.

"Puertos" es su undécimo álbum, inspirado en la riqueza humana y artística que generan los movimientos migratorios con su cruce de culturas. El disco contiene ocho vibrantes piezas musicales que combinan el tango y los sonidos sudamericanos con el jazz y otros géneros del mundo. Cada composición está dedicada a un puerto que ha sido fundamental en el desarrollo del jazz y del tango o en las influencias creativas de Solla: La Habana, Montevideo, Benguela, Buenos Aires, Nueva York, Cartagena, Cádiz y Nueva Orleans.

El disco fue grabado junto a la Tango Jazz Orchestra, después de un año de presentaciones en vivo en Birdland, el Lincoln Center y otros escenarios emblemáticos de Nueva York. La orquesta dirigida por Solla está integrada por 17 de los más talentosos músicos de la escena neoyorquina de jazz. Además, el disco cuenta con la participación de invitados destacados como Edmar Castañeda y Arturo O’Farrill.

La entrega de los Latin Grammys se realizará el 19 de noviembre y todavía no está confirmado cómo será su modalidad, teniendo en cuenta cómo avance la pandemia en Miami. Emilio Solla dialogó con Diario UNO sobre esta nominación y también sobre cómo es vivir en la elite de la música.

Llegará, llegará, llegará by Emilio Solla & the Tango Jazz Orchestra

Esta es la tercera nominación del músico a los Premio Grammy, la primera en la edición latina. En las dos ocasiones anteriores fue nominado para los Grammy estadounidenses, en 2019 por la pieza “La Novena” dentro de la categoría “Mejor Arreglo instrumental” y en 2015 por su álbum Second Half en la categoría “Mejor Álbum de Latin Jazz”.

¿Cómo recibiste esta nueva nominación?

En este año tan raro y con tanta interrupción en el trabajo con todo parado en cualquier disciplina, sin feedback de la gente y sin ganas de hacer de muchas cosas, fue un reconocimiento muy lindo de los pares de la academia. Los que deciden los nominados es gente metida en la música con un criterio para decidir y que te elijan da alegría. Es un disco muy bueno y me alegra que tenga este reconocimiento acá, es una buena despedida para el disco. Me asombra mucho estar con ahí con Corea, pero por otro lado la gente que votaba para eso lo puso ahí, a lo mejor está a ese nivel.

¿Cómo nació este disco?

Tenía ganas de hacer una cosa grande con una big band entera. Hace tiempo venía escribiendo para otros, por encargo para orquestas de aquí, para orquestas de Japón. Me seducía mezclar mi idioma tan argentino con una sonoridad típica de jazz americana. Es algo interesante porque les estás mostrando una música que no es la típica porque esta basada en la argentina y en ritmos americanos y les interesa. Se fue generando como una cosa natural, el último disco fue con 9 músicos y ahora tenía ganas de hacer una cosa con la orquesta entera. Salir a tocar con una banda de 17 personas es una locura, así que es una buena oportunidad de mostrar música sin los músicos, es decir irme yo con mis arreglos a alguna universidad para tocarlo con la orquesta de esa universidad.

¿Cómo es el circuito del jazz en Argentina?

En Argentina hay mucha movida del jazz, conozco músicos de Mendoza como Juan Emilio Cucchiarelli o Mario Galván que son muy interesantes. En Buenos Aires hay un circuito muy grande, Buenos Aires es un puntero de creatividad. Están los que están buscando un poco el camino en el que voy yo hace muchos años.

Mirando para atrás... ¿has logrado todo lo que pensabas?

He llegado a más de lo que pensaba. Me fui a Europa en el '96, y pensaba "a ver si puedo meter mi música en Europa, a ver si puedo sacar un disco". Ahora llevo 11 discos y tengo el honor, por ejemplo, de estar tocando con Paquito D'Rivera. También me faltan muchas cosas, me falta aprender música, me falta saber más de lo que sé como pianista y compositor. Es una paradoja del aprendizaje cuando más aprende menos sabes, cuanto más profundizas sos más consciente de lo que no sabes. Aunque sepas más te das cuenta todo lo que no sabes y yo ahora me doy cuenta de todo lo que no sé. La gracia es ir aceptando retos que te queden grandes para tratar de ocupar ese espacio, de aprender y trabajar.

¿Cuál es tu próximo reto grande?

Pues ganarle el Grammy a Chik Corea (risas). Estoy en un momento tranquilo en casa, escribiendo algunas cosas, a fin de año me voy a Islas Canarias para hacer unas masterclass. Estoy pensando para dónde voy. Mi próximo disco va a ser en formato más chico con una banda en la que se pueda viajar. Tengo ganas de hacer un disco de trío, de quinteto y también me piden que haga un disco solo de piano.

¿Cuál fue tu click para darte cuenta que "te falta mucho por aprender"?

El click fue irme de la Argentina. Eso de saberlo todo está un poco en la impronta argentina, somos todos Maradona, Piazzolla o Gardel. Todos sabemos un montón, somos lo nuevo. Tenemos un problema de ego muy importante. Ya nos creemos que inventamos la rueda y que somos lo más. Cuando uno se va de ahí es cuando se toma dimensión y te ves más chiquito. Te das cuenta y decís me empiezo a callar la boca y realmente aprendo. Estoy de ida y me falta nadar mucho. Mejor cállate y aprende. Yo también me creía Piazzolla.

¿Cómo será el día previo a la entrega de premios?

Todavía no se sabe si será presencial o no. Si dicen que se hace y que es seguro a nivel salud, voy a ir a la ceremonia. El día previo me voy a planchar la camisa, llevarme tarjetitas con mi teléfono y algunos discos. Charlar con Chik, hablar un poco con él. Ver a mucha gente. Es un acontecimiento que sirve mucho para el trabajo. Sirve para eso, para hacer un poco de contactos, salir en la foto.

¿Qué es estar nominado?

La buena noticia ya está porque sino uno entra en el juego de siempre ser el primero y no, no va por ahí. Ya es la tercera vez que quedo nominado para un Grammy y eso es suficiente para mí. Porque sino entras en una trampa que nos pasa a todos. hasta que no llegas a un lugar arriba de todo. Cual es el lugar cuando uno dice ya está. Para mi esto es un montón, ya me doy por hecho, ya estoy contento.