La banda mendocina Ella También se presentará en la Vida Feria BioCultural el sábado 20 de junio. La cita es a las 13 en el Parque Central (Vendimiadores y El Parral, Ciudad). El grupo, conformado en 2020, interpreta con sensibilidad la obra de Luis Alberto Spinetta y recorre todas sus etapas musicales.
Ella También: "Haciendo Spinetta" en el Parque Central
Con acceso libre y gratuito y a mediodía, será la oportunidad de disfrutar feria de emprendedores y música spinetteana
Integran la formación:
- Javier Calvin (voz y guitarra acústica).
- Adrián Muñoz Vilurón (teclados).
- Juan Ignacio Groba (guitarra).
- Mora Wessels (bajo).
- Eduardo “Tuti” Vega (batería).
Su repertorio incluye clásicos como "Ana no duerme", "El anillo del Capitán Beto", "Post Crucifixión" y "Luna de Abril". La banda ha actuado en escenarios destacados como el Teatro Independencia, Teatro Mendoza, Teatro Imperial de Maipú y Nave UNCuyo, compartiendo incluso presentaciones con Leo Sujatovich en Spinetta en el Aire.
La Vida Feria BioCultural, con más de 15 años de trayectoria, se realiza todos los sábados de 10 a 17 en el Parque Central. Es un espacio de encuentro comunitario que reúne productores agroecológicos, artesanos y emprendedores locales, ofreciendo alimentos frescos, artesanías y actividades culturales. El acceso es libre y gratuito.
Acceso libre y gratuito.