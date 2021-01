El Teatro Tajamar y un verano a puro humor

Los jueves vuelve La Liga Mendocina de Improvisación con el Torneo de Verano. El show de improvisación y humor más visto de la escena local regresa con una competencia especial. Durante cinco encuentros se enfrentarán de forma combinada los participantes del torneo, juntando puntos para llegar a la final, que será protagonizada por los tres improvisadores con mayor puntaje, quienes disputarán el título de “mejor improvisador del mundo mundial”.

Los viernes del mes será el turno de Stand Up, con la participación de diferentes comediantes con sus espectáculos de humor. El viernes 15 de enero inauguran la propuesta “Stand Up Varieté”, el show de Matías González y Jessica Echegaray, en el que combinan humor, teatro y música en vivo, con en diversos personajes que ingresan de una manera muy dinámica y divertida. Los viernes siguientes actuarán los comediantes Fede Marzano y María Emilia Marín.

Sábados Humor es otra de las propuestas del ciclo, con espectáculos y referentes del género. El 16 de enero abre el telón “Es lo que hay. El musical de Nelly”, el unipersonal interpretado por Claudia Racconto. Nelly una peculiar mujer que es adicta. Adicta a ser adicta. ¿Trastorno de ansiedad? ¿Obsesiva- Compulsiva? ¿Depresión crónica? No. Nada que un Clonazepam no pueda subsanar. Sanar debajo de la alfombra. Nada que algún mandato tras otro no pueda resolver. Y así estoy, en el mejor momento de mi vida.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJZQ8MCMROS%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Teatro (@tajamarteatro)

Y los domingos, Enero Vivilo se viste de circo con distintos espectáculos para toda la familia. Abre el raid Circo Locura con su espectáculo "Mi camino payaso". Pirincho recorre los fracasos que llevan al triunfo de un artista libre, loco y exagerado con el propósito de hacer reír, entretener e inspirar al público en general. Un show lleno de sorpresas y de magia, al atardecer en Tajamar.

Un ciclo cargado de espectáculos, donde el humor y la risa son el hilo conductor para iluminar la temporada de verano, donde el teatro mendocino dice presente. Las entradas para cada espectáculo tienen un valor general de $250 y se pueden adquirir a través de www.entradaweb.com.ar