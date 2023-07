El protagonista de la serie de Fito Páez llega con su original unipersonal

En abril de este año, los fanáticos de Fito Páez y un universo aún más y más amplio se maravillaban con la actuación de Iván Hochman. Desde su brillante caracterización, el joven actor lograba el objetivo de verdaderamente meterse “en el traje” del autor de El amor después del amor, la biopic sobre Fito Páez.

Ivan Hochman 2.jpg Iván Hochman se presentará con su unipersonal "Yo también me llamo Masariche".

Bastaron ocho episodios, recorriendo la vida de uno de los artistas más importantes del país, para que muchos fijaran sus ojos en el talento de Hochman, que se ha formado ampliamente en distintas disciplinas. Ahora, en su unipersonal con el que empieza a recorrer el país, "Yo también me llamo Hokusai", Hochman se sienta frente al piano para iniciar una obra donde no escapará a dialogar sobre el temor de seguir eternamente encasillado como otros actores, luego de un determinante papel.

“Ese temor de quedar pegado no es exactamente autobiográfico, en el sentido de que no es algo que me esté pasando y tampoco me siento parecido a Daniel Radcliffe con Harry Potter (como sí dice parte del guion). Él hizo algo 1.000 veces más masivo, entonces, cuando me comparo con ellos ficcionalmente, los traigo a la escena de una forma bastante irónica y lúdica. Justamente en esto de lo lúdico, puedo asegurar que es la obra más divertida que hice en toda mi vida, ideal para todo aquel que quiera empatizar con quien actúa. Van a reír, quizás hasta llorar, se van a conmover, les pasarán muchas sensaciones, especialmente se van a llevar una muy grata experiencia, un disfrute, es muy muy linda”, dijo Iván.

De qué se trata "Yo también me llamo Hokusai"

"Yo también me llamo Hokusai" cuenta la historia de un escritor sin nombre y sin talento al que lo deja la novia para irse a salvar el mundo. Hundido en una profunda tristeza, el escritor decide utilizar su prosa para volver a conquistarla, sin éxito alguno. Finalmente, su obra nunca termina de escribirse y lo que se ve en escena se transforma en una parodia sobre sí mismo.

Se trata de una comedia sensible e hilarante que pone en juego el entramado del amor, la amistad, el éxito, el fracaso y la búsqueda de nuestro propósito en el mundo.

Ivan Hochman y Fito Paez.jpg Fito Páez y Fito Páez. El músico y el personaje de la serie interpretado por Iván Hochman.

“Es bastante novedosa en muchos aspectos. El público también presenciará el proceso creativo. La obra rompe la cuarta pared en ese sentido de otras formas. Por ejemplo, empiezo directamente hablándole al público y eso es algo que, arrancarlo así, que inicie trayendo al público a la escena, es darle la mano e invitarlo a participar. Por eso, a través de un primer texto muy honesto, se plantean las bases de la obra. Hicimos una gran investigación de recursos teatrales y escénicos, y la propuesta tiene momentos absolutamente sorpresas, que incluso no se repiten de una presentación a otra. Para mí es muy potente y muy rico vivir una experiencia inmediatamente después de la serie que sea tan moldeable y que se transforme tanto cada vez. No es una obra bajonera, ni amarga, ni oscura, tiene sus profundidades y sus emocionalidades, pero es súper divertida y dinámica”, decía Iván.

"Yo también me llamo Hokusai" se estrenó a sala llena el 10 de mayo de 2023 en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Se sostuvo con localidades agotadas durante todo el mes de su presentación. Ahora, inicia su gira nacional y Mendoza es una de las primeras provincias en el país que se visitan.

Acerca de Iván Hochman

Actor, director, escritor y docente argentino nacido en 1994. Posee una sólida formación en artes, habiendo completado la Licenciatura de Artes de la Escritura en la UNA, la Diplomatura en Actuación en la EMAD y una Tecnicatura en Realización Audiovisual en el Instituto de Cine Contemporáneo.

En teatro trabajó como actor en "Karamazov y La Mansa", de César Brie; "Éxtasis y Chicos", de Claudio Martínez Bel, y "Mishiadura bailable", de Manuel Longueira. Como director y dramaturgo, en Decir te amo es un atentado (ganadora del concurso Nuestro Teatro del Teatro Cervantes) y El Paraíso Perdido. También ha incursionado en la escritura publicando su primera novela, Por qué te vas, en 2020.

En 2023 estrenó su primer proyecto audiovisual en Netflix, encarnando el personaje de Fito Páez en El amor después del amor.

Ivan Hochman y Tomas Masariche.jpg Tomás Masariche e Iván Hochman.

Acerca de Tomás Masariche

Destacado director, dramaturgo y docente de teatro. Su formación incluye el Profesorado de Teatro en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires, así como diversos talleres de investigación escénica con reconocidos artistas y grupos teatrales nacionales e internacionales.

En su trayectoria artística, ha desempeñado roles como actor, dramaturgo y productor en obras como "Toda palabra es escombro" y "Silenciadas las mareas silenciadas", con La Ruda Teatro, Bolivia, y como actor, dramaturgo y asistente de dirección en Proyecto Pájaro y Crónica de un derrumbe, de Guido Wertheimer y Casandra Velázquez.

Como director y dramaturgo, se destaca su obra "Breve enciclopedia sobre la amistad", ganadora del Premio S en 2023, y Freeshop, y su participación en El Paraíso Perdido, de Cesar Brie, y Los políticos, en Casa Teatro Estudio. Además, como colaborador artístico y asistente de dirección, llevó adelante Decir te amo es un atentado, en la Bienal Arte Joven de 2022.