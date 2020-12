El Polaco y Barby Silenzi separados: ¿Hay tercera en discordia?

La duda que queda es si la separación es producto de una tercera en discordia. Que no sería otra que la compañera del Polaco en Masterchef Celebrity, Sofía Pachano. Esto fue confirmado por la misma Barby Silenzi quien espetó: "Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero si creo que ella le tiene ganas, jajaja".

Habrá que esperar como se suceden los acontecimientos. El Polaco y Sofía continúan en el certamen.