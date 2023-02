El Indio Solari dio la noticia que nadie quiere escuchar

“En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente, para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”, le digo el Indio a Mariskal Romero, un legendario periodista español especializado en rock, en una charla que mantuvieron en una radio española.

Allí Solari afirmó que "es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”. No obstante esto, el músico dejó en claro que seguirá haciendo músico en el estudio.

“El míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Me gustaría hacer diez, doce canciones para que las cante la gente”, aseguró en la charla con Mariskal Romero.

Los-Fundamentalistas-del-aire-acondicionado-con-Indio-Solari-via-streaming.jpg

A sus 74 años, y luchando contra el Parkinson, el líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado le tuvo que decir adiós a los shows en vivo tras más de cuatro décadas en los escenarios, batiendo récords de asistencia de público en sus presentaciones. “Desgraciadamente, para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, advirtió en la charla con el periodista español.

“En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar por qué no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene... No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo", sentenció.

Convocante. Todos quieren ver al Indio Solari en San Martín.

“Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Cuando le entrego, les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos, yo hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de jovato, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, agregó en ese sentido.

"No es fácil, después de 40 años de éxitos, bajarse del escenario o alejarse de los micrófonos de pie y los instrumentos, pero Solari asegura que no lo vive con angustia. “De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones, porque a mí lo que más me gusta, en todo lo que me ha pasado, es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo. Pero para el directo están los chicos, que lo hacen muy bien, son una banda que suena de puta madre. Yo los quiero tanto que disfruto con ellos”, afirmó.