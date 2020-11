El Festival de Folklore cierra un ciclo de grandes presentaciones

Daniela Trovati será una de las participantes encargada de cerrar la primera noche del Festival de Folklore. La artista, integrante del Movimiento de Mujeres Trovadoras “Mujertrova”, hará la presentación de una parte de su segundo disco "Suben mis plegarias".

"Esta presentación en el Le Parc fue muy fuerte, muy hermosa. Fue adrenalínica la cuestión de estar todo el año en la casa y ahora estar frente a la pantalla de nuevo. Sabemos que es diferente por streaming, pero también se llega a otros países, a otras ciudades, aunque lo presencial también es importante y también es necesario", contó Daniela Trovati a Diario UNO.

¿Esta forma virtual se mantendrá en el futuro?

Creo que sí, que vino para quedarse de alguna manera, para complementarse con lo presencial. Hemos descubierto que también es importante estar en contacto que no llegamos o que no podemos viajar todos los años y de mamera virtual se puede seguir sosteniendo.

¿Cómo será el show?

Estoy presentando una parte de mi segundo disco "Suben mis plegarias". Tocamos seis temas de los 10 que conforman el disco que fue grabado en enero y febrero, nos agarró la cuarentena y quedamos parados un tiempo. Seguimos grabando en el estudio como pudimos. Para el contexto que había hemos hecho hasta lo imposible, el poder presentarlo en este festival es una gran oportunidad.

¿Se sintieron apoyados en el sector durante la cuarentena?

Por momento sí y por momentos no. Las convocatorias que largaron estuvieron buenísimas, la entrega de bolsones con comida estuvo bueno y este tipo de encuentros también. Lo que pasa es que la necesidad del sector cultural es bastante amplia y muchos compañeros vivían solo de tocar, entonces mucha gente se quedó sin ingreso. Ha sido difícil, no es que cultura no haya estado trabajando pero la demanda era muy grande.

¿La apertura de shows con una capacidad del 50% es rentable?

No es rentable, pero creo que es importante que se hayan abierto los protocolos y que se pueda volver a actuar. Para los músicos locales vendimia es importante, es una fuente laboral que tiene a muchos compañeros en la provincia y siempre está la pregunta de presentarse o no.

¿Cómo seguirá tu año y qué se viene el 2021?

Ahora estoy con la presentación del disco de manera virtual y el año que viene vamos a estar presentándolo de forma presencial. Nos queda disfrutar de todo lo que trae un disco nuevo porque uno invierte mucho tiempo, mucho cariño y pone lo que uno piensa en las canciones. Seguramente también voy a estar presentando un nuevo videoclip y para el año que viene estamos programando el encuentro nacional de mujeres trovadores que será en Buenos Aires.