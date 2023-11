El drama de Silvia Süller: "Encontré a mi marido con el portero"

Recordó su matrimonio con el empresario Jorge Miraglia cuando era más joven y reveló que tuvo que separarse a dos años de haberse casado por haberlo encontrado con el encargado de su edificio.

"Mis papás eran bastante severos, entonces yo quería casarme e irme. Pero me casé mal, era bisexual, drogadicto y alcohólico. No estaba enamorada", confesó la mediática, que no se habla con sus hermanos y está en guerra con ellos por el dinero de sus padres.