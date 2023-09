El descargo del Conejo en la pista del Bailando 2023 tras la infidelidad a Coti Romero.

“A mi me duele mucho este tema pero no voy a permitir que se digan mentiras, porque si, estábamos juntos, pero él no quería contarle a los medios ni a la gente y ahora entiendo porque”, interrumpió Coti que se encontraba en la cabina de streaming.

“Pasaron cosas y por eso no quise contarlo. Se me está echando todo el fardo a mi y no fue así, que yo fui el único hijo de mil, la posta es que se cometieron errores de los dos lados. Lamento todo esto qué pasa porque, soy yo el que está ahí, porque pasaron cosas de los dos lados pero parece que yo fuera el malo", respondió él.

En ese sentido Coti reveló que horas antes Alexis le negó por mensaje que era él quien aparecía en el video y entonces el joven confesó: “En un momento de desesperación que se yo, fue eso. Pero me hago cargo y estoy acá para dar la cara, me equivoqué, cometí un error y por eso estoy acá parado...”